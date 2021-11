Newcastle United heeft maandag Eddie Howe als nieuwe trainer aangesteld. Hij moet de kapitaalkrachtige club uit de degradatiezone van de Premier League leiden.

De 43-jarige Howe tekent tot de zomer van 2024 en is bij Newcastle de opvolger van de onlangs ontslagen Steve Bruce. Die trainer moest vertrekken nadat een investeringsmaatschappij uit Saoedi-Arabië de club overnam voor zo'n 350 miljoen euro.

"Het is een grote eer dat ik manager word van een club met het statuur en de historie van Newcastle United", zegt de oud-verdediger. "Dit is een mooie dag voor mij en mijn familie."

Van 2008 tot en met 2011 en tussen 2012 en augustus 2020 had Howe Bournemouth onder zijn hoede. Hij leidde die club van een bijna-faillissement in de League Two naar de middenmoot van de Premier League.

Mede-eigenaar Amanda Staveley van Newcastle hoopt dat de club onder Howe ook de weg omhoog inzet. "We zijn enorm onder de indruk geraakt van Eddie tijdens een uitgebreide sollicitatieprocedure", zegt zij.

"Bij Bournemouth heeft hij een grote impact gemaakt als een gepassioneerde en dynamische coach. Dat past perfect bij wat wij hier aan het opbouwen zijn. We kijken ernaar uit om onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken."

Newcastle verkeert in degradatiegevaar

Onlangs werd Newcastle overgenomen door Public Investment Fund (PIF), dat omstreden is vanwege de betrokkenheid van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Het totale vermogen van de investeringsmaatschappij wordt op ruim 300 miljard euro geschat.

Newcastle wist dit seizoen nog geen competitieduel te winnen en staat op de voorlaatste plaats in de Premier League. Als de transfermarkt in januari opengaat, hoopt de club zich behoorlijk te versterken.

"Dit is een prachtige kans voor mij, maar er is hier ook veel werk te doen", blikt Howe vooruit. "Ik heb er zin in om met de spelers aan de slag te gaan op het trainingsveld."

Na de komende interlandperiode speelt Newcastle op 20 november thuis tegen Brentford.

