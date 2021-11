Paris Saint-Germain is niet blij met de oproep van Lionel Messi voor het Argentijnse elftal. De sterspeler miste de laatste duels van PSG door een blessure, maar reist deze week wel naar Zuid-Amerika voor de WK-kwalificatieduels met Uruguay en Brazilië.

"We zijn het er niet mee eens om een speler te laten vertrekken die niet fit is of nog revalideert", aldus sportief directeur Leonardo van Paris Saint-Germain tegen de Franse krant Le Parisien. "Dit is niet logisch. Dit soort situaties moet worden aangepakt door de FIFA."

Volgens de huidige regels van de FIFA zijn clubs verplicht om hun spelers af te staan aan de nationale selecties. Clubs die internationals weigeren om voor hun land uit te komen, riskeren een hoge geldboete.

De 34-jarige Messi miste vorige week de duels met RB Leipzig (Champions League) en Girondins de Bordeaux (Ligue 1) vanwege klachten aan zijn knie en hamstring. Het is niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de aanvaller is.

Desondanks werd Messi wel door de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni opgeroepen voor de WK-kwalificatieduels met Uruguay (komende zaterdag) en Brazilië (volgende week woensdag). Argentinië kan zich in de komende interlandperiode mogelijk al plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar.

Naast Messi hebben ook Ajax-spelers Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez een uitnodiging voor Argentinië ontvangen. 'La Albiceleste' staat tweede in de WK-kwalificatiepoule in Zuid-Amerika. De ploeg van Scaloni heeft na elf duels 25 punten, 6 minder dan koploper Brazilië. De beste vier landen plaatsen zich direct voor het WK.