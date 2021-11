De KNVB ziet bij het amateurvoetbal geen opvallende toename van het aantal afgelaste wedstrijden, nu de clubs aan de deur van hun complex moeten controleren op het coronatoegangsbewijs.

Iedereen van achttien jaar en ouder die bijvoorbeeld een kleedkamer in wil of het toilet wil bezoeken, moet de CoronaCheck-app laten zien. Hoewel daar vorige week vanuit de amateursport heel wat verzet tegen was, heeft de KNVB niet het idee dat hierdoor afgelopen weekeinde meer wedstrijden dan normaal zijn afgelast.

"Het aantal afgelastingen ligt in lijn met vorig jaar en het gaat dan vooral om coronabesmettingen, niet om teams die zich terugtrekken vanwege het coronatoegangsbewijs", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Zo werden zaterdag en zondag in de Derde Divisie van het Nederlandse voetbal in totaal zeven wedstrijden afgelast, meestal omdat spelers van de betreffende clubs positief zijn getest op het coronavirus.

In eerste instantie bepaalde het kabinet dat iedereen die een sportcomplex op wil, zowel binnen als buiten, via de CoronaCheck-app moet kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, het coronavirus te hebben doorgemaakt of recent negatief getest te hebben. Na protesten vanuit de sport en de Tweede Kamer besloot het kabinet om dit alleen te laten gelden voor alle binnenlocaties.

Hier vallen kleedkamers, toiletten en kantines op sportcomplexen ook onder. Bij sommige clubs konden voetballers zich niet binnen omkleden. Zij werden aan de deur tegengehouden, omdat ze niet over de benodigde QR-code beschikten. Ze mochten wel het veld op om hun wedstrijd te spelen.