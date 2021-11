Vijf clubs in het Engelse betaald voetbal hebben een vergunning gekregen om vanaf januari weer staanplaatsen aan te bieden in hun stadions. Het gaat om Premier League-clubs Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea en Cardiff City, dat uitkomt in het Championship.

Staantribunes verdwenen in de hoogste competities in Engeland na het stadiondrama in Hillsborough in 1989. Bij een uitbraak van paniek kwam het publiek op een staantribune in de verdrukking en kwamen 97 supporters van Liverpool om het leven. Alle staanplaatsen in de Engelse stadions werden na die ramp vervangen door zitplaatsen.

Op verzoek van de clubs keren staantribunes terug, maar wel onder strenge voorwaarden en vooralsnog alleen in de vijf geselecteerde stadions. Zo moeten in de gedeelten met staplekken ook stoeltjes beschikbaar blijven.

Een door de regering ingestelde instantie heeft de stadions geselecteerd. Vanaf 1 januari mag daar een proef met staanplaatsen worden uitgevoerd.

"Veiligheid staat absoluut voorop, maar fans verdienen verschillende opties voor hoe ze van een wedstrijd kunnen genieten. Ik zal de voortgang van deze proef met belangstelling volgen", zei de Britse minister van Sport Nigel Huddleston.

Als de proef slaagt, mogen volgend seizoen mogelijk meer clubs weer staanplaatsen aanbieden.