Xavi hoopt dat FC Barcelona onder zijn leiding weer aan de mondiale top komt. De clubicoon vertelde maandag bij zijn presentatie dat hij de ploeterende grootmacht in de geest van zijn oud-speler en -trainer Johan Cruijff wil laten spelen.

"Natuurlijk weet ik dat het financieel en sportief een moeilijke periode is. maar ik zal veeleisend tegenover de spelers zijn. Want wij zijn Barça, de beste club ter wereld", zei Xavi op de persconferentie in Camp Nou.

De oud-middenvelder speelde liefst 767 wedstrijden voor Barcelona. Hij vertelde veel geleerd te hebben van zijn oud-trainers trainers van de club. "Iedereen bij Barcelona is een kind van Johan Cruijff. Maar ook van Louis van Gaal, Josep Guardiola, Frank Rijkaard en Luis Enrique. Al die trainers hebben de club gemaakt tot wat het nu is."

Xavi debuteerde als speler in 1998, kort na het vertrek van Cruijff. Hij wil Barcelona weer laten spelen zoals zijn illustere voorgangers deden.

"We gaan de tegenstander opjagen op hun eigen helft. Ik wil een team zien dat met hart en ziel speelt en eis dat de spelers hard werken en alles vol overtuiging doen. We zullen beoordeeld worden op de resultaten, maar die wil ik wel behalen met goed spel."

Xavi Hernández tekende een contract tot medio 2024. Foto: Reuters

Tienduizend fans heten Xavi welkom

Er waren ruim tienduizend supporters van Barcelona naar Camp Nou gekomen om de nieuwe trainer welkom te heten. Nadat de opvolger van de twee weken geleden ontslagen Ronald Koeman zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 had gezet, sprak hij de fans toe.

"Wij zijn de beste club ter wereld en daarom moeten we aan de hoogste eisen voldoen. We kunnen geen nederlagen of gelijke spelen accepteren, deze club moet elke wedstrijd winnen", zei de oud-middenvelder.

Xavi werd gepresenteerd door voorzitter Joan Laporta, die de afgelopen maanden regelmatig botste met Koeman. "Deze dag gaat de geschiedenisboeken in als een heel belangrijke dag voor de club. Het is een mooie dag voor iedereen die Barcelona een warm hart toedraagt", zei Laporta. "Welkom thuis, Xavi."

Xavi met zijn familie op het veld in Camp Nou. Xavi met zijn familie op het veld in Camp Nou. Foto: AP

Barcelona afgezakt naar negende plaats

Onder Koeman en interim-coach Sergi Barjuán wist het door grote financiële problemen geplaagde Barcelona slechts vier van de twaalf competitieduels dit seizoen te winnen. De club staat op een zwaar teleurstellende negende plaats in de competitie. In de Champions League is er na twee krappe zeges op Dynamo Kiev wel zicht op overwintering.

Door de interlandperiode heeft Xavi een kleine twee weken de tijd tot aan zijn eerste wedstrijd. Op 20 november speelt Barcelona thuis tegen stadgenoot Espanyol. Drie dagen later staat het cruciale Champions League-duel met Benfica op het programma, eveneens in Camp Nou.

