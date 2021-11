Kasper Dolberg heeft maandag bekendgemaakt dat hij lijdt aan diabetes type 1. De spits van OGC Nice maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen Montpellier als invaller zijn rentree nadat hij twee competitiewedstrijden miste.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte die ervoor zorgt dat het afweersysteem cellen vernietigt die insuline aanmaken. Mensen die daarmee kampen, krijgen een tekort aan insuline en moeten dat zelf inspuiten om het bloedsuiker op peil te houden.

"Natuurlijk kwam dit nieuws als een verrassing, maar ik ben eerlijk gezegd opgelucht dat ik eindelijk achter de reden ben waarom ik me de laatste weken niet goed voelde", schrijft de 24-jarige Dolberg op Instagram.

"Daarnaast ben ik extreem blij dat de doktoren me hebben verteld dat deze ziekte, met de juiste behandeling, geen invloed zal hebben op mijn carrière. Ik heb deze hele week getraind en ik voel me al een stuk beter."

Om te wennen aan de behandeling van diabetes, zal Dolberg de komende interlandperiode niet in actie komen voor Denemarken. "Ik wil de Deense bond bedanken voor alle steun en begrip voor mijn situatie", aldus de oud-Ajacied.

Dolberg maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar OGC Nice, waar hij normaal gesproken over een basisplek beschikt. De Deen scoorde tot dusver twintig keer in 63 officiële wedstrijden voor de Franse club.