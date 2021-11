Liverpool-coach Jürgen Klopp was zondag kwaad op de scheidsrechter en de VAR na het 3-2-verlies tegen West Ham United. Er kwam voor zijn ploeg een einde aan een reeks van 25 duels zonder nederlaag.

"Bij het eerste tegendoelpunt wordt er een overtreding gemaakt op de keeper. Een speler van West Ham raakt met zijn arm de arm van Alisson, die daardoor de bal niet kan vangen", zei Klopp op de persconferentie na de wedstrijd.

Daarmee doelde Klopp op de vierde minuut van de wedstrijd, toen doelman Alisson Becker een hoekschop probeerde te vangen, maar gehinderd door West Ham-speler Angelo Ogbonna de bal in eigen doel werkte.

Het moment werd bekeken door de VAR, maar die keurde de treffer uiteindelijk goed. "Het was het typische VAR-excuus dat er geen overduidelijke fout van de scheidsrechter werd gemaakt. Maar dat slaat toch nergens op? Het was een overtreding", mopperde Klopp.

Enkele minuten later had Aaron Cresswell volgens de Duitse trainer een rode kaart verdiend. De hoge tackle van de West Ham-verdediger op Jordan Henderson bleef echter onbestraft.

"Ik vond dat een roekeloze tackle", oordeelde Klopp. "Hij raakt weliswaar ook de bal, maar de manier waarop hij inkomt is gevaarlijk. Als je zo het duel aangaat, kan er van alles gebeuren."

"De scheidsrechter maakt zich er makkelijk van af. Hij wacht af wat de VAR ervan vindt en die beoordeelt het niet als duidelijke fout. Dan krijg je dus niet de beste beslissing en dat vind ik vreemd."

Klopp wil arbitrage niet als excuus gebruiken voor nederlaag

Klopp benadrukte dat hij de eerste nederlaag in 25 duels niet aan de arbitrage wilde wijten. "Mensen zullen zeggen dat ik naar excuses zoek, maar dat is niet zo. Ik kan accepteren dat we niet zó goed zijn dat we elke wedstrijd winnen. Maar het zou wel fijn zijn als een scheidsrechter de juiste beslissingen nam."

"Het waren natuurlijk cruciale beslissingen", zei Klopp. "Maar al met al heeft West Ham verdiend gewonnen, ze hebben er keihard voor gewerkt en zijn niet verantwoordelijk voor de beslissingen van de VAR."

Na de eerste competitienederlaag van het seizoen staat Liverpool vierde in de Premier League, met vier punten achterstand op koploper Chelsea. Na de interlandbreak staat er op 20 november een thuiswedstrijd tegen Arsenal op het programma voor de ploeg van Klopp.

