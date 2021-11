Go Ahead Eagles pakte zondagavond een zwaarbevochten punt, maar het doelpuntloze gelijkspel tegen koploper Ajax werd logischerwijs gevierd als een overwinning. De ploeg uit Deventer had zich al voorgenomen om alleen maar te verdedigen in de Johan Cruijff ArenA.

"Laten we heel eerlijk zijn, we kwamen hier met één doel: elke bal wegtrappen die we tegenkomen en hopen dat we de nul houden", zei middenvelder Luuk Brouwers na afloop tegen ESPN. "Voetballen hebben we niet echt gedaan, maar we stonden er wel. Dit voelt als een overwinning."

Go Ahead Eagles speelde het grootste gedeelte van de wedstrijd met alle spelers op eigen helft of zelfs rond het eigen strafschopgebied. Ajax kreeg voldoende kansen om te scoren, maar speelde op een te laag tempo om de muur uit Deventer kapot te spelen en leed opnieuw puntenverlies in de Eredivisie.

Na FC Utrecht is Go Ahead pas de tweede ploeg dit seizoen die in de competitie zonder tegendoelpunt blijft in de Johan Cruijff ArenA. NEC, Vitesse, SC Cambuur, FC Groningen en PSV werden allemaal met grote cijfers weggezet, terwijl Ajax in de Champions League thuis ook Borussia Dortmund en Besiktas overklaste.

"Eerlijk gezegd hebben we in de aanloop naar deze wedstrijd een beetje naar fragmenten van FC Groningen gekeken. Die speelden hier ook 5-3-2. We dachten: dat kunnen we beter en dat hebben we laten zien vandaag", aldus Brouwers.

Go Ahead Eagles bleef met kunst- en vliegwerk overeind in Amsterdam. Foto: Pro Shots

Van Wonderen: 'Dit is ook topvoetbal'

Trainer Kees van Wonderen realiseert zich dat de neutrale toeschouwer niet echt heeft kunnen genieten van het spel van zijn ploeg tegen Ajax. De coach van Go Ahead benadrukt wel dat er voor de mindere goden in de Eredivisie tegen Ajax in de ArenA vaak niets anders op zit dan te verdedigen.

"We speelden tegen een ploeg die hier met 4-0 van Dortmund, met 5-0 van PSV en 9-0 van Cambuur heeft gewonnen. Dan kan je wel heel open gaan spelen, maar daar kan je ons niet mee vergelijken. We moesten iets verzinnen om op een andere manier iets te halen. Ik denk dat dat ook topvoetbal is", aldus Van Wonderen.

"Groot compliment aan de jongens hoe ze het hebben ingevuld. We hadden op de juiste momenten het geluk aan onze zijde en dat heb je ook nodig als je zo speelt. Zij waren nog het gevaarlijkst als wij wilden voetballen en de bal verloren, maar daar zijn we nauwelijks aan toegekomen."

Go Ahead Eagles bleef voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen in de Eredivisie, na zeges op Fortuna Sittard, Vitesse en Heracles Almelo en een gelijkspel tegen RKC Waalwijk in de vier voorgaande speelronden. De ploeg uit Deventer staat met zeventien punten in de middenmoot.

