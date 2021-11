Daley Blind had zondagavond geen goed woord over voor het spel van Ajax tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers kwamen niet verder dan 0-0 tegen de ploeg uit Deventer en verspeelden zo dure punten in de strijd om de koppositie. Ook trainer Erik ten Hag baalde flink.

"Het is gewoon schandalig dat we niet winnen. Als je kampioen wilt worden, dan moet je van de kleintjes winnen. Maar dat doen we dus niet", zei Blind na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN.

"We hadden in de eerste helft meer moeten investeren in loopacties. Zo trek je de defensie van de tegenstander uit elkaar. Maar in de tweede helft hebben we ook voldoende kansen gehad. Die moeten er gewoon in."

Ajax verloor de tweede keer op rij punten in de Eredivisie, na het gelijkspel van vorige week tegen Heracles Almelo (0-0). De regerend landskampioen is nog wel de koploper, maar kan die verliezen als Feyenoord de inhaalwedstrijd weet te winnen.

Ook Ajax-coach Erik ten Hag was niet blij met zijn ploeg. Foto: Getty Images

Ten Hag: 'Dit wordt een repeterend verhaal'

Trainer Ten Hag ziet zijn ploeg de laatste weken in dezelfde fouten vervallen tijdens competitiewedstrijden. "We hadden veel balbezit. Maar het gaat er ook om wat je daar mee doet", zei Ten Hag tegen ESPN. "Zo ging het ook fout tegen Heracles en FC Utrecht. Dit wordt een repeterend verhaal."

"Dit is zeker iets mentaals. Ik heb het steeds over hongerigheid. Daar gaan waar je de tegenstander pijn kan doen, investeren in elkaar en investeren om een goal te maken. Als je dan op een plek bent om pijn te doen, moet je het finishen. Dat mis ik in dit soort wedstrijden."

Volgend weekend is er geen Eredivisie-speelronde, omdat het Nederland elftal in actie komt in de WK-kwalificatie. Over twee weken vervolgt Ajax het seizoen met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Eredivisie-speelronde 12 Vrijdag: FC Twente-Heracles Almelo 1-0

Zaterdag: NEC-sc Heerenveen 1-1

Zaterdag: Willem II-Sparta Rotterdam 0-3

Zaterdag: PEC Zwolle-SC Cambuur 1-2

Zondag: FC Groningen-RKC Waalwijk 1-1

Zondag: Fortuna Sittard-PSV 1-4

Zondag: Feyenoord-AZ 1-0

Zondag: Vitesse-FC Utrecht 2-1

Zondag: Ajax-Go Ahead Eagles 0-0

