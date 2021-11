De kraker tussen AC Milan en Internazionale heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De 'Derby della Madonnina' eindigde - mede door een eigen doelpunt van Stefan de Vrij - in 1-1. In Frankrijk verloor Peter Bosz met Olympique Lyon bij Stade Rennais: 4-1.

De eindstand van AC Milan-Internazionale stond na zeventien minuten al op het scorebord. De bezoekers kwamen in de elfde minuut op voorsprong via Hakan Çalhanoglu. De Turk schoot een penalty binnen na een overtreding van Franck Kessié.

Die voorsprong van Internazionale hield maar zes minuten stand. De Vrij was de schlemiel bij Inter door de bal bij een vrije trap van Sandro Tonali onbedoeld in eigen doel te koppen: 1-1.

Het eigen doelpunt van De Vrij kon tien minuten later alweer weggepoetst worden, want Internazionale kreeg opnieuw een penalty na een overtreding van Fodé Ballo-Touré. Lautaro Martínez slaagde er niet in om het buitenkansje te benutten: zijn inzet werd gekeerd door Milan-goalie Ciprian Tatarusanu.

Gescoord werd er daarna niet meer, waardoor AC Milan niet profiteerde van het eerdere gelijkspel van medekoploper Napoli (1-1 tegen Hellas Verona eerder op de dag). Beide clubs hebben nu 32 punten na twaalf wedstrijden. Inter is de nummer drie met 25 punten.

Olympique Lyon beleefde een dramatische avond. Foto: Getty Images

Olympique Lyon en Bosz hard onderuit

Trainer Bosz beleefde met zijn Olympique Lyon een vervelende avond. De club van de Nederlandse oefenmeester verloor op bezoek bij Stade Rennais met 4-1.

Lyon kwam op slag van rust op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Gaëtan Laborde. In de tweede helft ging het helemaal mis: Hamari Traoré en Adrien Truffert (twee keer) zorgden voor een 4-0-voorsprong voor Rennes. Lucas Paquetá redde in de blessuretijd de eer vanaf 11 meter.

Olympique Lyon zakt door de nederlaag naar de zevende plaats in de Ligue 1 met negentien punten na dertien wedstrijden. Rennes is de nummer vijf en heeft drie punten meer dan Lyon.

