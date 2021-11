Ajax heeft zondag ook niet kunnen winnen van Go Ahead Eagles. De Amsterdammers bleven in de Johan Cruijff ArenA steken op 0-0, waardoor de voorsprong in punten op Feyenoord en PSV weg is in de Eredivisie.

Vorig weekend speelde Ajax ook al doelpuntloos gelijk tegen Heracles Almelo en nu profiteren PSV en Feyenoord opnieuw. De Eindhovenaren waren eerder op de dag met 1-4 te sterk voor Fortuna Sittard en Feyenoord won in De Kuip met 1-0 van AZ.

Ajax gaat nog wel aan kop in de Eredivisie, maar dat is alleen omdat het doelsaldo van de ploeg van trainer Erik ten Hag veel beter is dan dat van PSV (+35 om +11). Feyenoord heeft twee punten minder, maar de Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld dan Ajax en PSV. De ploeg van trainer Arne Slot heeft dus de minste verliespunten.

Volgend weekend is er geen Eredivisie-speelronde, omdat het Nederland elftal in actie komt in de WK-kwalificatie. Over twee weken vervolgt Ajax het seizoen met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Eredivisie-speelronde 12 Vrijdag: FC Twente-Heracles Almelo 1-0

Zaterdag: NEC-sc Heerenveen 1-1

Zaterdag: Willem II-Sparta Rotterdam 0-3

Zaterdag: PEC Zwolle-SC Cambuur 1-2

Zondag: FC Groningen-RKC Waalwijk 1-1

Zondag: Fortuna Sittard-PSV 1-4

Zondag: Feyenoord-AZ 1-0

Zondag: Vitesse-FC Utrecht 2-1

Zondag: Ajax-Go Ahead Eagles 0-0

Ten Hag zet Klaassen en Kudus in basis

Vier dagen na de 1-3-overwinning van Ajax bij Borussia Dortmund in de Champions League voerde Erik ten Hag de nodige wijzigingen door voor het duel met Go Ahead. Davy Klaassen en Mohammed Kudus kregen een basisplaats, terwijl keeper André Onana voor het eerst sinds het aflopen van zijn dopingschorsing op de bank zat. Steven Berghuis was vanwege fysieke klachten niet inzetbaar.