Aanvoerder Willem Janssen heeft hard uitgehaald naar de FC Utrecht-supporters die zich zondag misdroegen tijdens de met 2-1 verloren Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse. Kort na rust werd vanuit het uitvak in GelreDome ineens veel vuurwerk gegooid.

"Dit is een zware nederlaag voor FC Utrecht én voor het voetbal. Wij spelen een heel matige wedstrijd en wat daar op de tribune gebeurde is natuurlijk schandalig", zei Janssen tegen ESPN.

Meerdere vuurpijlen belandden op het veld en brandden minutenlang na. Scheidsrechter Jochem Kamphuis zag zich dan ook genoodzaakt het duel voor vijf minuten stil te leggen.

"We hebben heel veel goede supporters", vervolgde de 35-jarige Janssen, die bezig is aan zijn achtste seizoen bij FC Utrecht. "Maar we hebben er ook een paar mafkezen tussen die zo'n middag verzieken. En dat terwijl er in het Vitesse-vak in de buurt kinderen zaten. Hier zijn geen woorden voor."

'Lijkt wel of we zijn losgeslagen'

De ongeregeldheden bij Vitesse tegen FC Utrecht staan niet op zich. De kraker tussen Feyenoord en AZ (1-0) lag zondag ook even stil vanwege fans die voorwerpen op het veld gooiden en de afgelopen weken liep het vaker uit de hand tijdens Eredivisie-wedstrijden.

"Het lijkt wel alsof we een beetje zijn losgeslagen zijn in Nederland", concludeerde Janssen. Zijn club FC Utrecht veroordeelde kort na de nederlaag in Arnhem eveneens het gedrag van de supporters. "Dit is een absoluut dieptepunt", zei algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht in een verklaring.

"Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat. Alles staat op beeld, wij hebben de beelden inmiddels al ontvangen van onze collega's van Vitesse en gaan harde straffen opleggen aan de verantwoordelijken. Verder willen wij vanuit onze club onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak, die zich supporter wil noemen van onze club."