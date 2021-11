Cyriel Dessers is trots dat hij Feyenoord voor de derde keer in een week tijd als invaller naar een zege heeft geschoten. Toch vindt de spits, die zondag in De Kuip in de 92e minuut raak schoot tegen AZ, niet dat hij nu recht heeft op een basisplaats.

"Nee, ik ga niet op de deur van de trainer kloppen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben een brave jongen, die het op het veld moet laten zien. Bovendien heeft de winnende trainer altijd gelijk en we winnen aardig wat", zei een stralende Dessers kort na het laatste fluitsignaal tegen ESPN.

"Trouwens, de trainerskamer heeft een glazen deur. Ik moet uitkijken als ik daarop klop", voegde de 27-jarige Dessers daar met een glimlach aan toe.

Tegen AZ kreeg Bryan Linssen opnieuw de voorkeur in de spits, hoewel Dessers Feyenoord donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin naar een 1-2-overwinning had geschoten. Een week geleden was hij als invaller ook al matchwinner tegen Sparta (0-1). "Ongelooflijk. Drie keer de winnende goal in een week, daar zijn geen woorden voor."

Eredivisie-speelronde 12 Vrijdag: FC Twente-Heracles Almelo 1-0

Zaterdag: NEC-sc Heerenveen 1-1

Zaterdag: Willem II-Sparta Rotterdam 0-3

Zaterdag: PEC Zwolle-SC Cambuur 1-2

Zondag: FC Groningen-RKC Waalwijk 1-1

Zondag: Fortuna Sittard-PSV 1-4

Zondag: Feyenoord-AZ 1-0

Zondag: Vitesse-FC Utrecht 2-1

Zondag: Ajax-Go Ahead Eagles 0-0

Cyriel Dessers schiet de 1-0 binnen tegen AZ. Cyriel Dessers schiet de 1-0 binnen tegen AZ. Foto: Getty Images

'Weet nog steeds niet wat er gebeurde'

Tegen AZ kwam Dessers in de 82e minuut in het veld, nadat beide ploegen al aardig wat kansen onbenut hadden gelaten in een boeiend duel. Vlak voordat hij scoorde kreeg Dessers ook nog een enorme kans, maar tot zijn verbazing raakte hij de bal niet goed.

"Ik weet nog steeds niet wat daar gebeurde. Ik wilde de bal in de stuit nemen, maar die bleef ineens liggen. Het was echt supervreemd en zo jammer. Ik wil het niet eens terugzien."

Doordat hij even later alsnog raak schoot, kwam het toch nog goed voor Feyenoord en Dessers. Hij klopte AZ-keeper Peter Vindahl met een geplaatst schot in de korte hoek. "Ik schoot hem door de benen van een verdediger heen en dan heb je altijd een goede kans op een doelpunt. Het was een echte spitsengoal."