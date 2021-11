Middenvelder Davy Klaassen en Mohammed Kudus hebben zondag een basisplaats bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aftrap 20.00 uur). Keeper André Onana zit op de bank nu zijn dopingschorsing voorbij is.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Kudus, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Go Ahead Eagles Hahn; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Lucassen, Brouwers; Cordoba, Rommens, Oratmangoen; Botos.

Klaassen en Kudus krijgen de voorkeur boven Steven Berghuis en Ryan Gravenberch, die al maanden vaste basisspelers zijn bij de Amsterdammers. Edson Álvarez is de enige middenvelder die zijn plek behoudt na het Champions League-duel met Borussia Dortmund van woensdag (1-3-zege).

Klaassen stond deze jaargang pas vijf keer aan de aftrap bij Ajax. Hij verloor zijn basisplek aan Berghuis nadat hij in september een liesblessure opliep. Kudus stond eerder alleen tegen sc Heerenveen (0-2-zege) in de basis.

Ajax-trainer Erik ten Hag voert in de verdediging en de aanval geen wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd in Dortmund.

Remko Pasveer staat gewoon op doel. Onana mag sinds afgelopen donderdag weer spelen na een dopingschorsing van negen maanden en zit voor het eerst sinds 31 januari weer bij de selectie, maar hij begint op de bank.

