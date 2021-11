Vitesse heeft zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de Eredivisie nipt gewonnen. De Arnhemmers waren in het GelreDome met 2-1 te sterk voor de Domstedelingen in een wedstrijd die werd ontsierd door wangedrag van de uitfans.

Nikolai Baden Frederiksen brak na zeven minuten de ban na een grote fout van Willem Janssen en Riechedly Bazoer vergrootte de marge in de blessuretijd van de eerste helft naar twee. Arthur Zagre maakte nog wel de aansluitingstreffer dankzij een blunder van keeper Markus Schubert, maar de gelijkmaker bleef uit.

De wedstrijd lag aan het begin van de tweede helft kort stil omdat de meegereisde supporters van FC Utrecht in het uitvak legio vuurpijlen afstaken. Meerdere brandende stukken belandden op het veld. Na ongeveer vijf minuten besloot scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd te hervatten.

Vitesse zorgde ervoor dat FC Utrecht na drie officiële zeges op rij weer eens verloor. De Arnhemmers hebben nu één punt minder dan de ploeg uit de Domstad, de nummer vier in de Eredivisie.

Eredivisie-speelronde 12 Vrijdag: FC Twente-Heracles Almelo 1-0

Zaterdag: NEC-sc Heerenveen 1-1

Zaterdag: Willem II-Sparta Rotterdam 0-3

Zaterdag: PEC Zwolle-SC Cambuur 1-2

Zondag: FC Groningen-RKC Waalwijk 1-1

Zondag: Fortuna Sittard-PSV 1-4

Zondag: Feyenoord-AZ 1-0

Zondag: Vitesse-FC Utrecht 2-1

Zondag: Ajax-Go Ahead Eagles 0-0

De blunder van Markus Schubert. De blunder van Markus Schubert. Foto: Pro Shots

Aanvoerder Janssen leidt snelle goal Vitesse in

De wedstrijd tussen de twee subtoppers was amper tien minuten oud of Vitesse leidde al met 1-0, met dank aan FC Utrecht-aanvoerder Janssen. Door een slechte pass van de verdediger kon Frederiksen oppikken. De Deen omspeelde doelman Maarten Paes en en rondde koeltjes af.

FC Utrecht kreeg al snel wat mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen, maar een schot van Bart Ramselaar werd gepakt door Schubert en een kopbal van Janssen belandde naast.

Het was Vitesse dat op slag van rust scoorde: Bazoer gleed uit toen hij van afstand uithaalde, maar zijn inzet belandde wel precies over Paes in het doel.

Een kopbal van FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen. Een kopbal van FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen. Foto: Pro Shots

Wedstrijd ligt minuten stil

Bij een 2-0-achterstand besloten FC Utrecht-fans aan het begin van de tweede helft vuurpijlen af te steken, waardoor het duel minutenlang stillag.

FC Utrecht kwam nog terug in de wedstrijd, maar dat was meer geluk dan wijsheid. Zagre zag zijn mislukte voorzet door de vingers van de blunderende Schubert in het doel verdwijnen. De Duitser, die dit seizoen wel vaker in de fout ging, vloekte hardop en sloeg zichzelf meerdere keren tegen zijn hoofd.

Door het oponthoud aan het begin van de tweede helft werden er meer dan tien minuten blessuretijd bijgetrokken, maar het was het leidende Vitesse dat de beste kansen kreeg. Een uitblinkende Paes behoedde FC Utrecht met enkele katachtige reddingen voor een grotere nederlaag.