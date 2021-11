Feyenoord heeft zondag door een doelpunt in de extra tijd van Cyriel Dessers een belangrijke zege geboekt op AZ. De invaller maakte in de 92e minuut de enige treffer van de Eredivisie-kraker in De Kuip (1-0).

Afgelopen donderdag was Dessers ook al matchwinner in de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin (1-2) en in de Eredivisie was hij ook meermaals goud waard als invaller. De winnende treffer tegen AZ was dit seizoen het vierde doelpunt in de 92e minuut van de spits.

Alleen voormalig PSV'er Donyell Malen maakte ooit meer doelpunten in de extra tijd in één Eredivisie-seizoen: vijf goals in 2018/2019.

Dessers klopte AZ-doelman Peter Vindahl met een geplaatst schot in de korte hoek en werd zo de matchwinner in een boeiend duel. Er waren kansen voor beide ploegen en aan het begin van de tweede helft werd een treffer van Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd lag ook nog even stil, omdat het thuispubliek voorwerpen op het veld gooide.

Door de treffer van Dessers kwam er nog een winnaar in De Kuip en dat betekende de 750e thuisoverwinning van Feyenoord in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot staat nu op de derde plaats, met twee punten achterstand op koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen nog om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord heeft nog wel een wedstrijd in te halen.

Dolle vreugde bij Feyenoord na de winnende goal van Dessers. Dolle vreugde bij Feyenoord na de winnende goal van Dessers. Foto: Pro Shots

Slot ziet Feyenoord goed starten tegen oude club

De kraker tussen Feyenoord en AZ was beladen, omdat Slot voor het eerst tegenover de club stond waar hij in december 2020 werd ontslagen wegens onderhandelingen met de Rotterdamse club.

De coach zag Feyenoord goed starten en AZ onder druk zetten. Jordy Clasie, oud-speler van de thuisclub, blunderde in de elfde minuut en mocht van geluk spreken dat Linssen de score niet opende. Luis Sinisterra was ook dicht bij de 1-0 maar raakte de paal.

Feyenoord kon het hoge tempo van de openingsfase niet lang volhouden. Toch verscheen AZ voor rust maar eenmaal gevaarlijk voor het doel van de thuisploeg. Keeper Justin Bijlow keerde de inzet van Dani de Wit met enige moeite.

Het was bij vlagen grimmig op het veld. Het was bij vlagen grimmig op het veld. Foto: Getty Images

Karlsson schiet via Bijlow op paal

In de derde minuut van de tweede helft leek er wel gescoord te worden. Linssen schoot binnen voor Feyenoord, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier later schreeuwde De Kuip tevergeefs om een strafschop na een vermeende overtreding van AZ-rechtsback Yukinari Sugawara op Tyrell Malacia.

Zo bleef het ondanks de 0-0-tussenstand een levendig duel, met rond de zeventigste minuut ineens weer mogelijkheden voor AZ. Bijlow voorkwam dat invaller Tijjani Reijnders scoorde en verdediger Gernot Trauner blokte een kopbal van Vangelis Pavlidis.

Elf minuten voor tijd was AZ nog dicht bij de openingstreffer. Een laag schot van Jesper Karlsson ging via de hand van Bijlow en de paal net niet het doel in. Slot bracht vervolgens Dessers in, in de hoop dat de spits aan de andere kant weer iets kon forceren. Het bracht Feyenoord de overwinning. De enkelvoudig Nigeriaans international bleek met zijn goal in de 92e minuut weer van grote waarde voor Feyenoord.