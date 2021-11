Feyenoord heeft zondag door een doelpunt in de extra tijd van Cyriel Dessers een belangrijke zege geboekt tegen AZ. De invaller maakte in de 92e minuut de enige treffer van de Eredivisie-kraker in De Kuip (1-0).

Afgelopen donderdag was Dessers ook al matchwinner in de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin (1-2) en in de Eredivisie was hij ook meermaals goud waard als invaller. De winnende treffer tegen AZ was het vierde doelpunt dit seizoen van de spits in de 92e minuut.

Alleen toenmalig PSV'er Donyell Malen maakte ooit meer doelpunten in de extra tijd in één Eredivisie-seizoen: vijf goals in 2018/2019.

Dessers klopte AZ-doelman Peter Vindahl met een geplaatst schot in de korte hoek en werd zo de matchwinner in een boeiend duel. Er waren kansen voor beide ploegen en aan het begin van de tweede helft werd een treffer van Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd lag ook nog even stil, omdat het thuispubliek voorwerpen op het veld gooide.

Door de treffer van Dessers kwam er nog een winnaar in De Kuip en dat betekende de 750e thuisoverwinning van Feyenoord in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot staat nu op de derde plaats, met twee punten achterstand op koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen nog om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord heeft nog wel een wedstrijd in te halen.