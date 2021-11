PSV boekte zondag een overtuigende zege op Fortuna Sittard (1-4) en zag daarbij opnieuw twee spelers uitvallen met een blessure. Trainer Roger Schmidt baalt van de personele problemen, maar ziet niet direct een patroon.

"Als je veel wedstrijd speelt, kan er ook veel gebeuren", zei Schmidt na de wedstrijd in Limburg tegen ESPN. "Aan sommige blessures kun je niks doen, maar ze zijn natuurlijk wel vervelend. Zo hadden we vandaag niet veel opties in de defensie."

De Duitse coach moest al na zestien minuten wisselen, omdat rechtsback Jordan Teze een spierblessure opliep. In de rust bleef Phillipp Mwene uit voorzorg achter in de kleedkamer. Middenvelder Mauro Júnior maakte de wedstrijd daardoor af als rechtervleugelverdediger.

Afgelopen donderdag, in het Europa League-duel met AS Monaco (0-0), vielen Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius uit. Vinícius kon zondag weer spelen, maar Vertessen voegde zich in de ziekenboeg, die met Cody Gakpo, Noni Madueke en Davy Pröpper al aardig gevuld was. Armando Obispo was ziek en kon zondag ook niet spelen tegen Fortuna.

"We moeten afwachten hoe ernstig de blessure van Teze is", zei Schmidt. "Hopelijk hebben we hem binnen drie à vier weken terug. Mwene kreeg donderdag een tik op zijn kuit en kon daardoor vandaag geen negentig minuten spelen."

PSV heeft als voordeel dat er nu een interlandperiode begint en dat de ploeg pas over twee weken weer een wedstrijd speelt. "Ik denk niet dat alle geblesseerde spelers na de interlandperiode weer hersteld zijn, maar hopelijk hebben dan wel weer wat meer opties", aldus de trainer.

Tegengoal een van de weinige minpunten

Schmidt zag zondag wel dat de invallers belangrijk waren voor PSV. Ritsu Doan, die in het veld kwam voor Teze, maakte de openingstreffer en Bruma, de vervanger van Mwene, scoorde twee keer.

"We hadden goede wissels nodig vandaag en die hadden we", zei Schmidt "We hebben veel kansen gecreëerd en terecht gewonnen. De tegengoal irriteert me een beetje, maar dat is een van de weinige minpunten."

Die tegengoal kwam op naam van André Ramalho, die een eigen doelpunt maakte. "Ik kon er weinig aan doen, het kwam als verrassing. Ik ben kritisch op mezelf, maar moet het nu naast me neerleggen", aldus de centrale verdediger die met een lange pass de assist gaf bij de 0-2.

"Dat maakt de eigen goal wel een beetje goed, maar als het aan mij ligt scoren we nog veel vaker. Nu gaan we met opgeheven hoofd de interlandbreak in en komen we sterker terug."

