De Eredivisie-wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht (2-1) is zondag kort stilgelegd. Fans van de Domstedelingen gooiden aan het begin van de tweede helft vuurwerk op het veld in het GelreDome.

De uitsupporters misdroegen zich rond de vijftigste minuut bij een 2-0-stand in het voordeel van Vitesse. Meerdere vuurpijlen belandden op het veld en brandden minutenlang na. Na ongeveer vijf minuten besloot scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd te hervatten.

"Dit is een absoluut dieptepunt", zegt algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht in een verklaring. "We vinden het schandalig dat er massaal vuurwerk gegooid is in de richting van het veld, daar waar mensen zaten en spelers stonden. Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat."

"Alles staat op beeld, wij hebben de beelden inmiddels al ontvangen van onze collega's van Vitesse en gaan harde straffen opleggen aan de verantwoordelijken. Verder willen wij vanuit onze club onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak, die zich supporter wil noemen van onze club."

Foto: Pro Shots

Zoveelste keer dat fans zich dit seizoen misdragen

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een duel in het betaald voetbal stil moet worden gelegd vanwege wangedrag van supporters. Het ging recentelijk ook mis bij de Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC, die niet meer werd hervat. In Maastricht moest zelf de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen op de tribunes.

Ook Feyenoord-AZ werd zondag kort onderbroken omdat thuisfans voorwerpen op het veld van De Kuip gooiden, maar net als bij Vitesse-FC Utrecht ging dat duel na enkele minuten weer verder.

De derby tussen NEC en Vitesse in oktober liep ook volledig uit de hand, maar dan met name na afloop. Supporters zochten buiten De Goffert de confrontatie met de politie. Tijdens het duel werd Vitesse-speler Maximilian Wittek regelmatig bekogeld met bier als hij een corner wilde nemen.

De KNVB voerde onlangs overleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de recente ongeregeldheden. Een van de conclusies uit dat gesprek is dat clubs, politie en gemeenten van speelsteden voorafgaand "scherper gaan kijken" of een wedstrijd kan doorgaan.

