Liverpool heeft zondag zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van Virgil van Dijk verloor met 3-2 van West Ham United. Tottenham Hotspur speelde bij het Premier League-debuut van manager Antonio Conte doelpuntloos gelijk tegen Everton.

Voor Liverpool kwam er door de nederlaag tegen West Ham een einde aan een reeks van 25 wedstrijden zonder verlies. Dat was een evenaring van het clubrecord uit 1982. De vorige nederlaag was op 6 april tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League (3-1).

West Ham kwam in het London Stadium al in de vierde minuut op voorsprong door een fout van Alisson. De keeper tastte mis bij een indraaiende corner en kreeg de eigen goal op zijn naam. Liverpool vond dat Alisson gehinderd werd door Angelo Ogbonna, maar scheidsrechter Craig Pawson zag geen overtreding.

Trent Alexander-Arnold maakte vlak voor rust gelijk met een fraaie vrije trap van net buiten het zestienmetergebied, maar halverwege de tweede helft nam West Ham weer de leiding. Pablo Fornals kon alleen op Alisson af en schoot raak via de vingertoppen van de doelman.

Zeven minuten later was het zelfs 3-1 via Kurt Zouma, die een corner van Jarrod Bowen bij de tweede paal binnenkopte. Invaller Divock Origi gaf Liverpool nog wat hoop in de slotfase met de 3-2, maar de ploeg van Jürgen Klopp kon zijn lange ongeslagen reeks niet voortzetten.

Tottenham mag niet klagen met punt tegen Everton

Tottenham mocht niet klagen over het punt tegen Everton. Scheidsrechter Chris Kavanagh wees in de 65e minuut naar de stip toen Richarlison naar de grond werd gebracht door de uitgekomen Hugo Lloris, maar de VAR constateerde dat de Franse keeper eerst de bal raakte. Kavanagh ging naar het scherm en trok zijn penalty in.

De videoscheidsrechter greep in de laatste minuut opnieuw in ten nadele van Everton. Mason Holgate kreeg een directe rode kaart omdat hij bij het uitverdedigen zowel de bal als Pierre-Emile Højbjerg raakte. In de zes minuten blessuretijd slaagde Tottenham er niet meer in om de overtalsituatie te benutten. Steven Bergwijn bleef op de bank bij de bezoekers.

Het is voor Tottenham het derde competitieduel zonder zege op rij. De 'Spurs' verloren eind oktober van West Ham United (1-0) en Manchester United (0-3), waarna manager Nuno Espírito Santo werd ontslagen. Conte won donderdag zijn eerste wedstrijd als coach van Tottenham door Vitesse in de Conference League met 3-2 te kloppen.

Arsenal boekte een nipte zege op Watford: 1-0. Emile Smith Rowe was tien minuten na rust verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd in het Emirates Stadium, waar Pierre-Emerick Aubameyang in de 36e minuut een strafschop miste.

Leeds United en Leicester City bleven op een 1-1-gelijkspel steken. Raphinha opende de score in de 26e minuut uit een vrije trap, maar Harvey Barnes trok de stand twee minuten later al gelijk.

