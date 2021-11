PSV heeft zondag een probleemloze overwinning geboekt op bezoek bij Fortuna Sittard. De Eindhovenaren wonnen mede door doelpunten van invallers Ritsu Doan en Bruma (twee keer) met 1-4 in Limburg.

Doan was in de zestiende minuut de vervanger van Jordan Teze, die een hamstringkwetsuur opliep. Het was de volgende blessure in de selectie van PSV-trainer Roger Schmidt, die spelers als Cody Gakpo, Noni Madueke, Robin Pröpper en Ryan Thomas al langere tijd moet missen.

In de 37 minuut bekroonde Doan zijn invalbeurt door de 0-1 binnen te tikken en dat was ook de ruststand. Halverwege viel Bruma in en hij tekende in de 54e minuut voor de 0-2. Ibrahim Sangaré maakte in de 72e minuut de 0-3 en vier minuten later kwam Fortuna door een knullig eigen doelpunt van Olivier Ramalho terug tot 1-3. In de slotfase maakte Bruma zijn tweede treffer (1-4).

Door de overwinning gaat PSV voorlopig aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben een punt meer dan Ajax, maar de Amsterdammers spelen zondag om 20.00 uur nog thuis tegen Go Ahead Eagles. Fortuna staat zeventiende met vijf punten voorsprong op hekkensluiter PEC Zwolle.

Vreugde bij Ibrahim Sangaré, die verantwoordelijk was voor de 0-3. Foto: Pro Shots

Vinícius en Ramalho laten kansen onbenut

Drie dagen na de 0-0 tegen AS Monaco in de Europa League werd PSV niet echt uitgedaagd in Sittard. De ploeg van Schmidt controleerde vrijwel de gehele wedstrijd tegen Fortuna, dat dit seizoen teleurstellend presteert.

Het uitvallen van Teze was wel een domper voor PSV, waar Mario Götze terug was van een verkoudheid. De Duitser was nog niet helemaal fit en viel pas in de slotfase in.

Ook Doan startte als bankzitter, maar hij maakte na zijn vroege invalbeurt het verschil in de eerste helft. De Japanner ging acht minuten voor rust de een-twee aan met Eran Zahavi en rondde keurig af (1-0). Carlos Vinícius en Ramalho hadden op dat moment al kansen gemist voor PSV.

Bruma was maakte de 0-2 en de 1-4. Foto: Pro Shots

PSV houdt weer niet de nul

Een andere PSV-invaller, Bruma, speelde een hoordrol in de tweede helft. De Portugees werd negen minuten na rust de diepte ingestuurd door Ramalho en bleef oog in oog met Fortuna-doelman Yanick van Osch koel (0-2). Voor zover het nog niet beslist was, deed Sangaré dat in de 72e minuut door de 0-3 te maken. Na een voorzet van Marco van Ginkel schoot de Ivoriaan op aangeven van Vinícius raak.

Het lukte PSV niet om na twee maanden eindelijk weer eens de nul te houden in de Eredivisie en dat mocht Ramalho zich aanrekenen. Na een schot van Tijjani Nosli tikte de Braziliaan de bal een kwartier voor tijd in eigen doel (1-3).

Tien minuten later schoot Bruma zijn tweede van de middag binnen. Hij zette de 1-4-eindstand op het scorebord en gaf zijn invalbeurt zo nog meer glans.

Ramalho werkte de bal knullig in eigen doel. Foto: Pro Shots

