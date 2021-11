Bas Dost is zondag opnieuw tot scoren gekomen voor Club Brugge, maar de Nederlander kon zijn ploeg niet aan de overwinning helpen tegen Standard Luik. Het werd 2-2 in het Jan Breydelstadion.

De treffer van Dost viel al na een kwartier en kwam op bijzondere wijze tot stand. Doelman Arnaud Bodart liet een hoge bal uit zijn vingers glippen en die belandde via het hoofd van de Nederlander in het doel.

De 32-jarige Dost maakte zijn zesde treffer van het seizoen en zijn vierde in de competitie. De boomlange spits stond maandenlang droog, maar was in de laatste drie officiële wedstrijden van Club Brugge goed voor vijf doelpunten.

In de 35e minuut maakte Charles De Ketelaere er 2-0 van met een schitterende uithaal, maar het was niet voldoende voor Brugge. Aron Dønnum profiteerde in de 39e minuut van een blunder van Simon Mignolet en de keeper veroorzaakte vlak na rust door wild inkomen een penalty, die werd verzilverd door Noe Dussenne.

Club Brugge moest het tegen Luik stellen zonder Noa Lang, die een schorsing uitzat. De aanvaller meldt zich maandag in Zeist bij het Nederlands elftal. Dost deed de hele wedstrijd mee en aanvoerder Ruud Vormer werd in de 72e minuut gewisseld.

Brugge bezet de tweede plek in de Jupiler Pro League met 27 punten. Dat zijn er vier minder dan koploper Union Sint-Gillis.

