Feyenoord begint zondag tegen AZ opnieuw zonder Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse aanvaller, die donderdag het Conference League-duel met Union Berlin miste door een blessure, zit op de bank in De Kuip. Marcus Pedersen keert wel terug in de basis.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

Opstelling AZ Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson.

Net als in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Union Berlin is Toornsta rechtsvoorin de vervanger van Jahanbakhsh. Daardoor is er op het middenveld weer plek voor Frederik Aursnes.

Pedersen was in Berlijn niet helemaal fit en moest het daarom doen met een invalbeurt. Lutsharel Geertruida verving de Noor tegen de Duitsers op de rechtsbackpositie, maar tegen AZ zit hij weer op de bank.

AZ begint in de dezelfde opstelling als afgelopen donderdag in het met 2-0 gewonnen Conference League-duel met Cluj. Jordy Clasie en Bruno Martins Indi starten tegen hun vroegere club, terwijl bij Feyenoord Guus Til en Jahanbakhsh een verleden bij AZ hebben.

Kraker in De Kuip is pikant duel voor Slot

Feyenoord tegen AZ begint zondag om 16.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

De Rotterdammers hebben momenteel vier punten achterstand op koploper Ajax, dat om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles speelt. Feyenoord moet nog wel een wedstrijd inhalen. AZ presteert wisselvallig in de Eredivisie en staat in de middenmoot.

De Eredivisie-kraker tussen Feyenoord en AZ is een pikant duel voor Arne Slot. De trainer van de Rotterdammers werd vorig seizoen ontslagen door de Alkmaarders, omdat hij onderhandelde met Feyenoord.

