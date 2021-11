ADO Den Haag heeft zondag een bijzondere week afgesloten met een overwinning op Almere City. De Keuken Kampioen Divisie-club, die in handen komt van het Amerikaanse bedrijf Globalon Football Holdings, won met 1-3 van de ploeg van trainer Gertjan Verbeek.

Lance Duijvestijn zette Almere in de twaalfde minuut op voorsprong in het Yanmar Stadion, maar halverwege leidde ADO door doelpunten van Sem Steijn (36e minuut) en Thomas Verheydt (veertigste minuut). De 29-jarige Verheydt deed zo zijn oude club pijn, want van 2019 tot 2021 scoorde hij liefst dertig keer voor Almere City.

Na rust bleef het lang 1-2 en zette invaller invaller Vicente Besuijen in de extra tijd de 1-3 eindstand op het scorebord.

Door de overwinning stijgt ADO naar de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met elf punten achterstand op koploper FC Volendam. De Hagenaars presteren beter, maar kregen zes punten in mindering vanwege de financiële problemen, die door de Amerikaanse overname voorbij lijken.

Sem Steijn schiet de 1-1 binnen namens ADO Den Haag. Sem Steijn schiet de 1-1 binnen namens ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Verbeek en Almere staan achttiende

Voor Almere en Verbeek blijft de situatie zorgelijk. De club, die vorig jaar als vierde eindigde, staat achttiende met slechts twee punten meer dan hekkensluiter FC Dordrecht.

Afgelopen donderdag bereikte ADO een akkoord met Globalon Football Holdings. Het bedrijf is ook eigenaar van het Belgische Waasland-Beveren. Daarnaast heeft Globalon Football Holdings aandelen in Premier League-club Crystal Palace, NBA-clubs Philadelphia 76'ers en Phoenix Suns en NHL-club New Jersey Devils.

De licentiecommissie van voetbalbond KNVB moet de overname nog wel goedkeuren.

ADO Den Haag viert de overwinning met de supporters. ADO Den Haag viert de overwinning met de supporters. Foto: Pro Shots

