Dean Smith is zondag na drie jaar ontslagen als manager van Aston Villa. De vijftigjarige Engelsman is al de vijfde trainer die dit seizoen moet vertrekken bij een club uit de Premier League.

Smith was de afgelopen seizoenen succesvol met Aston Villa. Hij leidde de zevenvoudig landskampioen in 2019 naar promotie naar de Premier League, om vervolgens als zeventiende (2019/2020) en elfde (2020/2021) te eindigen op het hoogste niveau.

Momenteel staat Villa op de vijftiende plek, met tien punten uit elf wedstrijden. De ploeg van aanvaller Anwar El Ghazi leed vrijdag zijn zevende competitienederlaag van het seizoen (1-0 tegen Southampton) en nu vindt het bestuur het tijd om in te grijpen.

"Het bestuur wil Dean ontzettend bedanken voor al zijn geweldige prestaties bij de club", zegt CEO Christian Purslow op de site van Aston Villa. "Maar na een goede start van het seizoen zien we de laatste tijd geen duidelijke verbetering in de resultaten en het spel van de ploeg. Daarom gaan we nu op zoek naar een nieuwe coach."

Het is nog niet bekend wie de (tijdelijke) opvolger wordt van Smith bij Aston Villa.

Farke moest zaterdag al vertrekken bij Norwich

Smith is de vijfde trainer die deze jaargang is ontslagen in de Premier League. Vorige maand moesten Xisco Muñoz (Watford) en Steve Bruce (Newcastle United) vertrekken en deze week kregen Nuno Espírito Santo (Tottenham Hotspur) en Daniel Farke (Norwich City) hun ontslag.

Farke moest zaterdag een paar uur na de eerste competitiezege van het seizoen vertrekken bij Norwich City.

