Trainer José Mourinho heeft zondag opnieuw een misstap begaan met AS Roma. De Romeinen gingen in de Serie A met 3-2 onderuit bij Venezia.

AS Roma kwam al na drie minuten op achterstand in Stadio Pier Luigi Penzo door een treffer van Mattia Caldara. Vlak daarna leken de bezoekers een strafschop te krijgen na een overtreding van oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps op Tammy Abraham, maar de VAR constateerde dat Lorenzo Pellegrini tijdens de aanval in buitenspelpositie stond.

Vlak voor rust sloeg AS Roma nog wel twee keer toe. Eldor Shomurodov tekende in de 43e minuut in de rebound voor de gelijkmaker en in de blessuretijd maakte Abraham er 1-2 van. Het bleek een korte opleving, want Venezia pakte na rust weer de leiding.

Mattia Aramu benutte in de 65e minuut een strafschop en David Chidozie Okereke tekende tien minuten later voor de winnende treffer. Basisklant Rick Karsdorp werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald door Mourinho. Haps deed de hele wedstrijd mee bij Venezia.

AS Roma won slechts een van zijn laatste zeven officiële wedstrijden, eind oktober bij Cagliari (1-2). De ploeg van Mourinho stelde niet alleen in de competitie teleur, maar blameerde zich tussendoor ook tegen FK Bodø/Glimt (6-1) in de Conference League. Afgelopen donderdag werd de Noorse ploeg opnieuw niet verslagen (2-2).

In de Serie A staat AS Roma nu op de vijfde plek met negentien punten. Dat zijn er inmiddels al twaalf minder dan gedeeld koplopers Napoli en AC Milan, die later op zondag nog in actie komen. Napoli ontvangt Hellas Verona (aftrap 18.00 uur) en AC Milan wacht de derby tegen Internazionale (20.45 uur).

