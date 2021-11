Atlético Madrid heeft zondag op pijnlijke wijze twee punten verspeeld in La Liga. Het Valencia van Jasper Cillessen pakte een punt door twee goals in blessuretijd: 3-3. In Italië ging José Mourinho weer onderuit met AS Roma (3-2 tegen Venezia).

Hugo Duro was de kwelgeest voor Atlético in het uitduel met Valencia. De invaller scoorde in de 92e en de 96e minuut, waardoor de Madrilenen een 1-3-voorsprong weggaven.

Luis Suárez opende in de 35e minuut de score. Hij liet doelman Cillessen kansloos met een bekeken schot in de verre hoek, dat via de binnenkant van de paal het doel inrolde: 0-1. Kort na de rust kwam Valencia op gelijke hoogte dankzij een treffer van Stefan Savic in eigen doel: 1-1.

Het was Antoine Griezmann die Atlético opnieuw aan de leiding bracht. De Franse spits bekroonde een lange rush met een doeltreffend afstandsschot, dat Cillessen te machtig was: 1-2. Kort daarna werkte Sime Vrsaljko de bal van dichtbij over de doellijn: 1-3. Daarmee leek het duel beslist, maar Duro, ingevallen in de 85e minuut, sloeg daarna toch nog twee keer toe: 3-3.

Op de ranglijst neemt Atlético met 23 punten de vierde plaats in. Real Madrid, dat zaterdag met 2-1 won van Rayo Vallecano, leidt met 27 punten.

Jasper Cillessen viert het punt van Valencia. Jasper Cillessen viert het punt van Valencia. Foto: Getty Images

AS Roma blijft kwakkelen

In de Italiaanse Serie A kwam AS Roma al na drie minuten op achterstand tegen Venezia door een treffer van Mattia Caldara. Vlak daarna leken de bezoekers een strafschop te krijgen na een overtreding van oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps op Tammy Abraham, maar de VAR constateerde dat Lorenzo Pellegrini tijdens de aanval in buitenspelpositie stond.

Vlak voor rust sloeg AS Roma nog wel twee keer toe. Eldor Shomurodov tekende in de 43e minuut in de rebound voor de gelijkmaker en in de blessuretijd maakte Abraham er 1-2 van. Het bleek een korte opleving, want Venezia pakte na rust weer de leiding.

Mattia Aramu benutte in de 65e minuut een strafschop en David Chidozie Okereke tekende tien minuten later voor de winnende treffer. Basisklant Rick Karsdorp werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald door Mourinho. Haps deed de hele wedstrijd mee bij Venezia.

AS Roma won slechts een van zijn laatste zeven officiële wedstrijden, eind oktober bij Cagliari (1-2). De ploeg van Mourinho stelde niet alleen in de competitie teleur, maar blameerde zich tussendoor ook tegen FK Bodø/Glimt (6-1) in de Conference League. Afgelopen donderdag werd de Noorse ploeg opnieuw niet verslagen (2-2).

