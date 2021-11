Arnaut Danjuma Groeneveld zal zich maandag gewoon melden bij het Nederlands elftal. De Villarreal-aanvaller viel zondag uit in het La Liga-duel met Getafe (1-0-zege), maar volgens trainer Unai Emery valt de blessure van de Nederlander mee.

De 24-jarige Danjuma raakte in de thuiswedstrijd tegen Getafe al in de zevende minuut geblesseerd bij een overtreding van verdediger Djené Dakonam. De Nederlander probeerde nog even verder te spelen, maar moest in de twaalfde minuut toch gewisseld worden.

"Het was alleen een tik op zijn knie", zei Emery na het duel. "Het is niets ernstigs, dus Arnaut zal gewoon naar zijn nationale ploeg gaan."

Danjuma is dit seizoen in goede vorm bij Villarreal. Met vijf goals is hij de topscorer van zijn club in de competitie. Hij scoorde ook al twee keer in vier Champions League-wedstrijden.

Van Gaal haalde de oud-speler van NEC tijdens de vorige interlandperiode bij de selectie na een blessure voor PSV'er Cody Gakpo. Danjuma was vervolgens als invaller direct trefzeker tegen Gibraltar (6-0-zege).

Danjuma was vrijdag een van de zes aanvallers in de definitieve selectie van Oranje voor de WK-kwalificatieduels met Montenegro (uit, 13 november) en Noorwegen (thuis, 16 november). Het Nederlands elftal hoopt zich in die twee wedstrijden te plaatsen voor het WK in Qatar.

Stand in groep G WK-kwalificatie 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (0)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

