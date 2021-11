Andriy Shevchenko is zondag aangesteld als trainer van Genoa. De Oekraïner tekent een contract tot medio 2024 bij de laagvlieger uit de Serie A, waar hij voor het eerst een club onder zijn hoede krijgt.

De 45-jarige Shevchenko was de afgelopen vijf jaar bondscoach van zijn land. Na het EK van afgelopen zomer, waarbij Oekraïne de kwartfinales haalde, besloot de voormalige spits van Dynamo Kiev en AC Milan zijn contract niet te verlengen.

In Genua volgt Shevchenko de zaterdag ontslagen Davide Ballardini op. De ploeg won dit seizoen in de Serie A pas één wedstrijd en staat met negen punten onder de degradatiestreep.

Shevchenko maakte zelf bijna 130 doelpunten in de Serie A voor AC Milan, waarmee hij in 2003 de Champions League won en een jaar later de landstitel veroverde. De Oekraïner kreeg in 2004 de Gouden Bal, als beste voetballer van Europa.

Onder leiding van Shevchenko plaatste Oekraïne zich overtuigend voor het EK van afgelopen zomer. De Oost-Europeanen begonnen het toernooi met een nederlaag in Amsterdam tegen het Nederlands elftal (3-2), maar bereikten vervolgens wel de kwartfinales. Daarin was Engeland veel te sterk: 0-4.

Het duurt vanwege de interlandperiode nog even voordat Shevchenko voor het eerst in de dug-out zit bij een wedstrijd van Genoa. De Italianen vervolgen de competitie op 21 november tegen het AS Roma van José Mourinho.

