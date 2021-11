Ajax heeft zondag de koppositie in de Eredivisie Vrouwen overgenomen van Feyenoord. De ploeg van trainer Danny Schenkel was op Sportpark De Toekomst veel te sterk voor PSV: 5-1.

Ajax stond na 27 minuten al op een 3-0-voorsprong door goals van Marjolijn van den Bighelaar, Nadine Noordam en Chasity Grant.

PSV moest na een uur ook nog verder met tien vrouwen na een rode kaart voor Anika Rodriguez. Romée Leuchter scoorde vervolgens nog twee keer namens Ajax, terwijl PSV-aanvoerder Mandy van den Berg voor de statistieken iets terugdeed: 5-1.

"We liepen weer achter de feiten aan, omdat we snel op achterstand kwamen", zei Van den Berg tegen ESPN. "We hebben heel wat zaken op orde te brengen, want dit is niet de vorm die bij PSV hoort."

Ajax staat na acht wedstrijden op zestien punten. Feyenoord speelde vrijdag gelijk tegen nummer drie FC Twente (0-0) en heeft nu een punt minder dan de koploper uit Amsterdam.

Daardoor is Ajax de winnaar van de eerste periode. De Eredivisie Vrouwen kent dit seizoen een nieuwe competitieopzet. De winnaars van de periodetitels komen later in het seizoen uit in een nieuwe vorm van de Eredivisie Cup. In dat nieuwe model wordt via knock-outwedstrijden gespeeld om de winst van deze trofee.

Foto: Pro Shots

