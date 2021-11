FC Groningen is zondag in de Eredivisie aan een thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk ontsnapt. De ploeg van trainer Danny Buijs maakte in de slotfase de gelijkmaker in de Euroborg (1-1), waar voor het duel afscheid werd genomen van Arjen Robben.

Michiel Kramer tekende na veertien minuten voor de openingstreffer. De 32-jarige spits werd weggestuurd door Jens Odgaard en liet Peter Leeuwenburgh kansloos in de verre hoek. Kramer staat nu op vijf doelpunten dit seizoen.

RKC was in de eerste helft de betere ploeg, maar mocht tien minuten voor rust van geluk spreken dat Ahmed Touba niet met rood van het veld werd gestuurd. De verdediger plantte zijn schoen op de enkel van Daleho Irandust, maar kwam weg met geel. Ook de VAR greep niet in.

In de tweede helft voerde FC Groningen de druk op en na wat gemiste kansen kreeg de thuisploeg in de slotfase loon naar werken. Een strakke voorzet van Mo El Hankouri werd binnengetikt door invaller Jørgen Strand Larsen, die zijn tweede Eredivisie-treffer van het seizoen maakte. In de zes minuten blessuretijd bleven grote kansen uit.

Het teleurstellende gelijkspel van Groningen werd vanaf de tribune aanschouwd door clubicoon Robben, die voor de wedstrijd afscheid nam van het publiek. De 37-jarige aanvaller besloot afgelopen zomer een punt achter zijn loopbaan te zetten na een seizoen vol blessureleed.

FC Groningen boekte dit seizoen nog maar twee overwinningen en blijft in de onderste regionen hangen. De 'Trots van het Noorden' houdt Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard en hekkensluiter PEC Zwolle nog onder zich. RKC staat op doelsaldo boven Groningen.

