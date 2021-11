De familie van oud-voetballer Abdelhak Nouri en Ajax hebben een akkoord bereikt over een schadevergoeding. Ingewijden bevestigen zondag een bericht van de NOS hierover.

Nouri zakte ruim vier jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. De middenvelder liep zwaar en blijvend hersenletsel op, waardoor er een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière kwam.

De familie van Nouri diende in januari van dit jaar een verzoek tot arbitrage in bij de KNVB, omdat ze met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Dat akkoord is er nu toch gekomen.

Het is niet bekend welk bedrag Ajax betaalt aan de familie van Nouri. Advocaat Khalid Kasem meldde in januari dat de familie een schadevergoedingsregeling wilde die "recht doet aan de onomkeerbare situatie" van Nouri.

"De familie Nouri vraagt om recht te doen aan Abdelhak, om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017", schreef Kasem tien maanden geleden.

Er is weinig duidelijk over de huidige gezondheidstoestand van Nouri, die in april 24 werd. Volgens de NOS is de oud-voetballer rustig, maar ook alert en kan hij communiceren via gezichtsuitdrukkingen.