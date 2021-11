De familie van oud-voetballer Abdelhak Nouri en Ajax hebben een akkoord bereikt over een schadevergoeding. Ingewijden bevestigen zondag een bericht van de NOS hierover.

Nouri zakte ruim vier jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. De middenvelder liep zwaar en blijvend hersenletsel op, waardoor er een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière kwam.

Ajax erkende ruim drie jaar geleden volledige aansprakelijkheid voor de falende medische hulp die werd verleend aan Nouri. De familie van de nu 24-jarige Amsterdammer diende in januari van dit jaar een verzoek tot arbitrage in bij de KNVB, omdat ze met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Dat akkoord is er nu toch gekomen, waardoor de arbitragezaak niet door hoeft te gaan.

Het is niet bekend welk bedrag Ajax betaalt aan de familie van Nouri. Advocaat Khalid Kasem meldde in januari dat de familie een schadevergoedingsregeling wilde die "recht doet aan de onomkeerbare situatie" van Nouri.

"De familie Nouri vraagt om recht te doen aan Abdelhak, om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017", schreef Kasem tien maanden geleden.

De familie van Abdelhak Nouri was in 2019 aanwezig op het kampioensfeest van Ajax. Foto: ANP

Ajax wil niet reageren

Nouri doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax. In september 2016 debuteerde de voetballer tijdens een bekerwedstrijd tegen Willem II in het eerste elftal. In totaal kwam hij in vijftien officiële wedstrijden in actie, waarin hij één doelpunt maakte. Voor Jong Ajax kwam Nouri 45 keer uit en scoorde elf keer. In 2017 ontving het talent de Gouden Stier, de prijs voor de beste speler van de Jupiler League.

Ajax wil zondag niet reageren op het bericht over de schadevergoeding. Een woordvoerder verwijst naar het laatste jaarverslag van de club. Daarin staat: "Op 23 januari 2021 is namens de speler een arbitragezaak aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB met het verzoek een uitspraak te doen in deze zaak. Ajax is in afwachting van de uitspraak van de arbitragezaak. Het financiële effect is derhalve nog niet in te schatten."

"Daarnaast blijven Ajax en de vertegenwoordigers van Abdelhak Nouri met elkaar in gesprek onder andere om de mogelijkheden van een minnelijke regeling te onderzoeken."

Er is weinig duidelijk over de huidige gezondheidstoestand van Nouri. Volgens de NOS is de oud-voetballer rustig, maar ook alert en kan hij communiceren via gezichtsuitdrukkingen.