Arjen Robben komt het veld op en spreekt de mensen in de Euroborg toe. "Ik had hier heel graag willen spelen en de bal tegen de touwen willen knallen, maar dat is er helaas niet van gekomen. Ik ben dankbaar voor alle steun en warmte die ik gevoeld heb van de supporters. Ik ben blij dat ik dit avontuur ben aangegaan. Ik heb alles gegeven en dit was hem. Ik ben niet van de show en doe alles op een natuurlijke manier. Maar dit is mooi. Dit is namens mij een enorm groot 'dankjewel' aan iedereen die Groningen een warm hart toedraagt."