Arjen Robben kijkt uit naar het eerbetoon van zondag bij FC Groningen-RKC (aftrap 12.15 uur). De legende wordt in een uitverkochte Euroborg in het zonnetje gezet door de club waar hij afgelopen seizoen afzwaaide als profvoetballer.

"Ik wil de supporters nogmaals bedanken", aldus de 37-jarige Robben, die voorafgaand aan het duel een ereronde mag lopen voor de volgepakte tribunes, tegen FC Groningen TV. "Ze hebben mij in het afgelopen jaar altijd gesteund. Ik voelde heel veel steun en warmte en dat heeft me op momenten er ook wel doorheen gesleept."

Trainer Danny Buijs zei vrijdag gekscherend dat Robben nog mag invallen tegen RKC als hij zijn voetbalschoenen meebrengt. Robben is dat niet van plan. "Ik heb dat wel de revue laten passeren, want dat zou iets heel moois en bijzonders zijn. Maar het is niet realistisch. Ik ben niet fit en sterk genoeg voor Eredivisie-voetbal."

Robben keerde in de zomer van 2020 terug van zijn voetbalpensioen om zijn oude liefde FC Groningen te helpen, maar zijn terugkeer draaide uit op een teleurstelling. Door veelvuldig blessureleed kwam de 96-voudig Oranje-international tot slechts zeven wedstrijden. Enkele weken na het play-offduel met FC Utrecht besloot hij definitief te stoppen.

Arjen Robben speelde in mei tegen FC Utrecht zijn laatste wedstrijd in zijn imposante loopbaan. Foto: ANP

'Afscheid blijft nog steeds dubbel'

"Het blijft nog steeds dubbel", aldus Robben. "Het was de juiste en verstandigste beslissing, maar ik nam 'm wel met tegenzin. Ik had nog een jaartje graag door gewild. Het afscheid is mooi, maar ik had nog graag in een volle Euroborg één mooie wedstrijd willen spelen. Dat is helaas niet gelukt."

"Het was een botsing tussen het voetbalhart en het verstand. Ik ben na de laatste wedstrijd tegen Utrecht nog lang wezen doortrainen, maar het ging nog steeds niet van harte. Ik had twee, drie maanden chronische klachten aan mijn achillespezen. Het was geen pretje meer. Het viel tegen."

Robben geniet momenteel voornamelijk voornamelijk van de tijd met zijn gezin, al staat hij ook nog op het voetbalveld. Bij amateurclub Be Quick 1887 is hij actief bij het team van zijn zonen. "Ik weet niet of het in de toekomst serieuzer gaat worden."