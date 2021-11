Bart Vriends was door het dolle heen na zijn twee doelpunten voor Sparta in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (0-3). Mede door de goals van de verdediger boekte Sparta zaterdagavond zijn eerste Eredivisie-overwinning in bijna twee maanden.

"Ik voel me als God in Frankrijk", zei Vriends na afloop van het duel in Tilburg tegen de NOS. "Ik schrok er zelf een beetje van dat het twee keer lukte. Ik geloof niet dat het eerder is gebeurd in mijn carrière. Maar dit is heerlijk."

De dertigjarige Vriends opende in de zeventiende minuut de score in het Koning Willem II Stadion met een kopbal uit een voorzet van Bryan Smeets. Tien minuten later herhaalde hij dat kunstje uit een hoekschop van Sven Mijnans. In de slotfase gaf Emanuel Emegha de tweede Eredivisie-zege van het seizoen voor Sparta nog meer cachet met de 0-3.

Volgens Vriends was de overwinning voor Sparta meer dan welkom na zeven duels op rij zonder driepunter. "We hebben de laatste weken wat tikkies gehad, maar ik ben blij om te zien met hoeveel intensiteit we in de eerste helft spelen", zei hij tegen ESPN. "Het voelde als een eenheid, we knokten voor elkaar. Dat deden we hiervoor ook wel, maar nu leidt het ook tot iets. Dit is echt genieten."

"Ik hoop dat dit een ommekeer is", vervolgde de verdediger. "We hebben een ingewikkelde start en ook een beetje pech gehad. Dan heb je een keer een succesje nodig en dat is vandaag gebeurd. We deden het overtuigend, we hebben geen geluk gehad. Dit geeft een beetje rust en vrolijkheid en dat konden we wel gebruiken."

De spelers van Sparta vieren de eerste zege in bijna twee maanden met de meegereisde supporters. De spelers van Sparta vieren de eerste zege in bijna twee maanden met de meegereisde supporters. Foto: Pro Shots

Fraser: 'Er is nog zat te verbeteren'

Sparta-trainer Henk Fraser wilde niet te euforisch zijn na de eerste zege sinds 12 september, toen Sparta thuis van Fortuna Sittard won (3-1). "Als wij echt heel goed zijn, hadden we gezien het wedstrijdverloop een hogere score hadden kunnen neerzetten. Er is nog steeds zat te verbeteren."

"Ik vind het moeilijk om aan te geven wie erboven uitstak, want ik zie dit echt als een teamprestatie. Ook de wissels, van wie sommigen acht minuten voor tijd invielen, brachten heel veel energie. Dat is voor ons superlekker."

Door de overwinning in Tilburg heeft Sparta voorlopig de zestiende plaats in de Eredivisie overgenomen van Fortuna Sittard. Zondag kunnen de Limburgers weer over Sparta heen klimmen op de ranglijst. Fortuna ontvangt om 14.30 uur nummer twee PSV.

