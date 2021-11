SC Cambuur heeft PEC Zwolle steviger op de laatste plaats geduwd in de Eredivisie. De Friezen wonnen zaterdag de uitwedstrijd tegen de ploeg van trainer Art Langeler met 1-2.

Cambuur kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een uithaal van Mees Hoedemakers. Vroeg in de tweede helft maakte Robin Maulun er uit een vrije trap 0-2 van. Dean Huiberts bracht tien minuten voor tijd de spanning terug, maar meer zat er niet in voor de Zwollenaren.

Voor PEC is het al de tiende nederlaag in twaalf wedstrijden. Het verlies tegen Cambuur komt extra hard aan omdat concurrent Sparta Rotterdam eerder op de avond verrassend met 0-3 won bij Willem II.

De achterstand van PEC op Fortuna Sittard, dat nu voorlaatste staat, bedraagt vijf punten. De Limburgers spelen zondagmiddag om 14.30 uur thuis tegen PSV.

Cambuur klimt door de zesde overwinning van het seizoen naar de achtste plaats in de Eredivisie. Ook de andere gepromoveerde clubs, NEC (zevende) en Go Ahead Eagles (tiende) presteren verrassend goed.

PEC-doelman Kostas Lamprou ging niet vrijuit bij de 0-2. Foto: Pro Shots

Onmachtig PEC leeft pas in slotfase op

PEC, dat sinds 2012 onafgebroken op het hoogste niveau speelt, leek de weg naar boven juist ingezet te hebben. De laatste weken werd gewonnen van Heracles (1-0) en De Graafschap (KNVB-beker, 4-1) en maar nipt met 3-2 verloren van AZ.

Tegen Cambuur was de thuisploeg lange tijd onmachtig en produceerde het in de eerste helft geen enkel schot op doel. De bezoekers hadden wel succes met een afstandsschot van Hoedemakers dat via de binnenkant van de paal in het doel verdween.

Vroeg in de tweede helft maakte Maulin er 0-2 van. De Franse middenvelder schoot de bal uit een vrije trap fraai in de bovenhoek, waar doelman Kostas Lamprou net niet voldoende bij kon.

PEC stelde er aanvankelijk weinig tegenover. Pas in de laatste fase kwam er dreiging, onder meer door invaller Slobodan Tedic. Spannend werd het pas toen Huiberts in de 79e minuut de 1-2 inkopte, maar daar bleef het bij.

