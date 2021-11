Sparta Rotterdam heeft zaterdag zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Vooral dankzij twee treffers van verdediger Bart Vriends won de laagvlieger met 0-3 bij Willem II.

Vriends zorgde met twee rake kopballen voor een geruststellende 0-2-ruststand in het Koning Willem II Stadion. Diep in de tweede helft wist ook Emanuel Emegha met het hoofd nog te scoren voor Sparta, dat zijn grootste uitzege sinds 2016 boekte.

Door de overwinning neemt Sparta de zestiende plek over van Fortuna Sittard, al heeft die club twee duels minder gespeeld. De ploeg van trainer Henk Fraser boekte zijn eerste zege sinds de derde speelronde, toen Fortuna met 3-1 geklopt werd.

Willem II is na een sterke seizoensstart bezig aan een vrije val. De ploeg van Fred Grim wist sinds de 2-1-overwinning op PSV eind september niet meer te winnen en staat nog net in het linkerrijtje van de Eredivisie.

De achttienjarige Emanuel Emegha zorgde met een rake kopbal voor het slotakkoord. Foto: Pro Shots

Vriends clubtopscorer Sparta met drie goals

Vriends opende de score na zeventien minuten door een voorzet van Bryan Smeets achter Willem II-keeper Timon Wellenreuther te koppen. Tien minuten later sloeg Vriends opnieuw toe, door bij een hoekschop van Sven Mijnans raak te knikken.

De dertigjarige verdediger is met drie treffers clubtopscorer van Sparta dit seizoen. In zijn negen voorgaande seizoenen als prof wist Vriends slechts eenmaal eerder drie doelpunten te maken in één jaargang, dat was in 2014/2015 in het shirt van Go Ahead Eagles.

Bovendien is Vriends is de eerste verdediger van Sparta die twee keer weet te scoren in een Eredivisie-duel sinds Sjaak Polak in maart 2007 tegen ADO Den Haag (2-4).

Willem II stelde er in eigen huis maar weinig tegenover. Mats Köhlert kwam op slag van rust een teenlengte tekort om een voorzet van Ché Nunnely binnen te tikken.

Ook na rust hield de Sparta-defensie onder leiding van Vriends vrij eenvoudig stand. De Rotterdammers kwamen er zelf ook maar weinig uit, maar toch werd het tien minuten voor tijd nog 0-3.

Vito van Crooij stond als invaller net een minuut in het veld toen hij met een uitstekende voorzet het hoofd van Emegha vond. Het achttienjarige talent maakte zijn tweede treffer van het seizoen en de derde Eredivisie-goal van zijn carrière.

