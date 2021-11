Premier League-hekkensluiter Norwich City heeft zaterdagavond zijn trainer Daniel Farke ontslagen. De ploeg van keeper Tim Krul had een paar uur eerder nog zijn eerste competitiezege van het seizoen geboekt.

Norwich City won zaterdagmiddag met 1-2 van Brentford en kwam in punten gelijk met nummer negentien Newcastle United. Het bleek niet genoeg om de baan van Farke te redden.

"Dit was geen makkelijke beslissing", zegt sportief directeur Stuart Webber op de site van Norwich City. "Maar we hebben het gevoel dat dit het juiste moment is om in te grijpen om ons de beste kans te geven om niet te degraderen uit de Premier League."

Farke was sinds mei 2017 de trainer van Norwich. De 45-jarige Duitser leidde 'The Canaries' in 2019 en vorig seizoen naar promotie naar de Premier League door kampioen te worden in het Championship. In de jaargang 2019/2020 degradeerde Norwich door als twintigste en laatste te eindigen in de Premier League.

"Iedereen bij Norwich City moet Daniel en zijn staf eeuwig dankbaar zijn voor wat ze hier gepresteerd hebben. Ze zullen hier altijd welkom zijn", aldus Webber. "Maar nu is het belangrijk om vooruit te kijken. We weten dat we genoeg kwaliteit hebben om te stijgen op de ranglijst."

Assistenten Eddie Riemer, Chris Domogalla en Christopher John moeten ook vertrekken bij Norwich. Het is nog niet bekend wie de (tijdelijke) opvolger van Farke wordt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League