NEC is er zaterdag niet in geslaagd om thuis van sc Heerenveen te winnen: 1-1. De Friese ploeg maakte in de lege Goffert een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij.

Ali Akman opende na rust de score voor NEC, maar Joey Veerman tekende niet veel later voor de gelijkmaker. Dat leverde Heerenveen het eerste punt op in de Eredivisie sinds 2 oktober.

Promovendus NEC staat voorlopig knap zevende, al kunnen Go Ahead Eagles en AZ later dit weekend nog langszij komen. Heerenveen blijft steken op de twaalfde plek op de ranglijst.

NEC kan zeker tot aan de winterstop geen fans verwelkomen in De Goffert, nadat een deel van het uitvak instortte na de derby tegen Vitesse. Met het stadion van ADO Den Haag is er een alternatief op het oog.

Supporters van NEC gluren door de hekken om wat van de wedstrijd mee te krijgen. Supporters van NEC gluren door de hekken om wat van de wedstrijd mee te krijgen. Foto: Pro Shots

NEC begint sterk voor glurende fans

NEC begon sterk aan de thuiswedstrijd, waarbij het net als vorige week tegen Groningen (3-0-zege) vocaal werd ondersteund door honderden supporters die buiten het stadion probeerden een glimp van het duel op te vangen. Vroege kansen waren niet aan Elayis Tavsan, Joey Bruijn en Cas Odenthal besteed.

Halverwege de eerste helft nam Heerenveen de regie wat meer in handen. Pogingen van Henk Veerman en Rami Kaib gingen voorlangs.

Vroeg in de tweede helft trof Tibor Halilovic namens Heerenveen de lat, waarna enkele minuten later de openingstreffer viel aan de overkant. Bruijn bracht met een hakje Akman in stelling en die schoot met een bekeken schuiver raak: 1-0.

Hoewel Heerenveen er vervolgens niet echt in slaagde de defensie van NEC onder druk te zetten, viel de gelijkmaker toch. In de 72e minuut werkte Souffian El Karouani een voorzet slecht weg, waarna Joey Veerman hard raak schoot.

In de slotfase golfde het spel op en neer en hadden beide ploegen nog kunnen winnen. Henk Veerman kon net niet profiteren van een slechte terugspeelbal van NEC-verdediger Bart van Rooij en aan de overkant knalde Jonathan Okita op de paal.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie