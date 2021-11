Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes was zaterdag zeer kritisch op zijn ploeg na de kansloze nederlaag in de derby tegen Manchester City (0-2). De Portugees zag dat het verschil tussen United en City enorm was op Old Trafford.

"City heeft vandaag laten zien dat we niet op hetzelfde niveau zitten", zei Fernandes tegen Sky Sports. "Wij moeten bij United allemaal goed in de spiegel kijken en begrijpen wat we beter moeten doen. Je kunt namelijk alleen zelf je mentaliteit veranderen."

Manchester City had veel meer balbezit (67 procent), maar de spelers van de regerend kampioen maakten ook meer meters. Fernandes maakte er geen geheim van dat hij vindt dat United - niet voor het eerst dit seizoen - niet voldoende arbeid verrichtte op het veld.

"We deden vandaag niet genoeg. Zij hadden alle tijd en ruimte in balbezit en dat is vragen om problemen tegen een ploeg vol topspelers. We moeten snel wat veranderen, want dit is al heel, heel vaak gebeurd. Ik sta hier nu ook weer hetzelfde te zeggen. Het is tijd dat we minder gaan praten en meer gaan doen."

Solskjaer: 'Dit is niet hoe United moet spelen'

Manchester United beleeft een heel matige periode. De recordkampioen van Engeland won maar één van zijn laatste zes Premier League-duels en verloor twee weken geleden thuis al met liefst 0-5 van aartsrivaal Liverpool. United is afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst, met een achterstand van negen punten op koploper Chelsea.

Manager Ole Gunnar Solskjaer staat door de matige resultaten onder flinke druk in Manchester. De vorige keer dat United in de Premier League twee thuiswedstrijden op rij verloor zonder te scoren, was in 2014 onder David Moyes. De Schotse trainer werd een maand later ontslagen.

"Het is niet makkelijk om wat te zeggen op dit moment", zei Solskjaer vlak na het verlies tegen City bij Sky Sports. "City speelde goed, maar wij waren niet op het niveau dat we van onszelf verwachten. Ik kan niet zeggen dat dit is hoe ik wil dat Manchester United speelt."

"We speelden zonder vertrouwen als we de bal hadden en waren niet zo goed met onze passes als dat we normaal zijn. We zitten in een heel lastige fase. We moeten terug naar hoe we aan het einde van vorig seizoen en aan het begin van dit seizoen speelden."

City-manager Josep Guardiola was juist zeer lovend over zijn spelers. "We hebben echt heel goed gespeeld", zei de Spanjaard. "We wilden er een wedstrijd van duizend miljoen passes van maken en dat is gelukt. Wij hadden steeds de bal en daardoor konden zij niet reageren."

