Paris Saint-Germain heeft zaterdag door twee goals van Neymar en een assist van Georginio Wijnaldum nipt gewonnen van Girondins de Bordeaux: 2-3. In Italië gaf Teun Koopmeiners een assist bij de 1-2-zege van Atalanta op Cagliari en won Juventus op de valreep van Fiorentina (1-0).

Paris Saint-Germain stond bij rust op een 0-2-voorsprong tegen Girondins de Bordeaux door twee treffers van Neymar op aangeven van Kylian Mbappé.

Na zijn eerste goal - de vierhonderdste treffer uit zijn profcarrière - toonde de Braziliaan een ondershirt met daarop de tekst: "Ik zal altijd je fan zijn. RIP MM." Daarmee bracht Neymar een eerbetoon aan de bekende Braziliaanse zangeres Marilia Mendonça, die vrijdag op 26-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigcrash.

Neymar deelde vrijdag op Twitter al zijn verdriet over het overlijden van Mendonça: "Ik wil het niet geloven, ik wil het gewoon niet geloven", schreef hij.

In de tweede helft kwam PSG op 0-3 door een goal van Mbappé, na voorbereidend werk van Wijnaldum. De koploper van de Ligue 1 gaf de ruime voorsprong nog bijna weg in het laatste kwartier, maar Girondins de Bordeaux kwam niet verder dan treffers van Alberth Elis en M'Baye Niang.

Foto: AP

Atalanta verslaat Cagliari

In de Italiaanse Serie A kwam Atalanta in de uitwedstrijd tegen het Cagliari van basisspeler Kevin Strootman al in de zesde minuut op voorsprong via een treffer van Mario Pasalic.

Aanvoerder João Pedro van de thuisploeg maakte binnen het half uur gelijk, maar Atalanta maakte nog voor rust de 1-2. Koopmeiners speelde Duván Zapata aan in het zestienmetergebied, waarna de Colombiaan goed wegdraaide en raak schoot.

Marten de Roon speelde de hele wedstrijd in de defensie van Atalanta, dat op de vierde plek staat in de Serie A. Koopmeiners en Strootman werden na een uur gewisseld.

Duván Zapata maakte de 1-2 namens Atalanta.

Juventus wint pas in blessuretijd

Juventus besliste het duel met Fiorentina pas in de extra tijd van de tweede helft. Invaller Juan Cuadrado was de matchwinner in Turijn door te scoren met een hard schot uit een lastige hoek.

Fiorentina speelde de laatste twintig minuten met een man minder, na tweemaal geel voor verdediger Nikola Milenkovic. Juventus, waar Matthijs de Ligt de hele wedstrijd op het veld stond, wist desondanks lange tijd niet één doelpoging tussen de palen te noteren.

Cuadrado voorkwam met zijn late treffer dat 'Juve' voor de vierde keer op rij niet wist te winnen in de Serie A. De recordkampioen klimt na een slechte seizoensstart naar de achtste plaats, één plek onder Fiorentina.

De achterstand van Juventus op koplopers Napoli en AC Milan bedraagt al dertien punten. Die twee clubs komen zondag in actie.

Foto: ANP

