Juventus is er zaterdag ternauwernood in geslaagd om van tien man van Fiorentina te winnen in de Serie A. Pas in blessuretijd schoot Juan Cuadrado de 1-0 binnen.

Fiorentina speelde de laatste twintig minuten met een man minder, na tweemaal geel voor verdediger Nikola Milenkovic. Juventus, waar Matthijs de Ligt negentig minuten op het veld stond, wist desondanks lange tijd niet één doelpoging tussen de palen te noteren.

Pas in de eerste minuut van de blessuretijd viel de beslissing. De Colombiaanse invaller Cuadrado wist met een hard schot uit een lastige hoek te scoren.

Daarmee voorkwam hij dat 'Juve' voor de vierde keer op rij in de Serie A niet wist te winnen. De recordkampioen klimt na een slechte seizoensstart naar de achtste plaats, één plek onder Fiorentina.

In Europa is Juventus overigens veel beter op dreef. Na vier groepswedstrijden is de club uit Turijn al zeker van overwintering in de Champions League.

De achterstand van Juventus op koplopers Napoli en AC Milan bedraagt al dertien punten. Die twee clubs komen zondag in actie.

