Frenkie de Jong deed na het pijnlijke 3-3-gelijkspel van FC Barcelona tegen RC Celta geen moeite om zijn ergernis te verbergen. De middenvelder vond dat de ploeg collectief door het ijs was gezakt en ook dat de scheidsrechter een dubieuze rol speelde.

Voor Barcelona leek er geen vuiltje aan de lucht toen het met een 0-3-voorsprong ging rusten, maar nadat de thuisploeg er vroeg in de tweede helft 1-3 van maakte, raakten de Catalanen de kluts volledig kwijt.

"In de tweede helft vergaten we hoe we moesten voetballen", reageerde De Jong direct na het duel tegen Movistar. "We waren statisch en misten persoonlijkheid. Dit moet veranderen. We moeten ons veel meer laten gelden als de tegenstander probeert ons onder druk te zetten."

Volgens de middenvelder, die zelf in de slotfase bij een stand van 2-3 de lat raakte, was het ook aan de scheidsrechter te wijten dat Barcelona de overwinning door de vingers liet glippen. De gelijkmaker viel in de 96e minuut, terwijl de extra tijd eigenlijk vijf minuten zou bedragen.

"Ik denk dat vijf minuten al overdreven was", vond De Jong. "Als we verliezen, komen er altijd maar twee of drie minuten bij. En dan voegde hij er zelfs nog een extra minuut aan toe voor een inworp. Dat heb ik nog nooit meegemaakt."

De verslagenheid bij FC Barcelona was groot na de 3-3 van Celta. Foto: Getty Images

De Jong geeft hoop op Spaanse titel niet op

Hoewel Barcelona steeds verder achterop raakt en momenteel slechts negende staat, heeft De Jong de Spaanse titel nog niet uit zijn hoofd gezet. Al geeft hij wel toe dat onder de nieuwe trainer Xavi een serieuze inhaalslag moet worden gemaakt.

"We kunnen nog steeds voor het kampioenschap vechten, omdat we veel kwaliteit hebben. Maar het zal moeilijk worden, omdat we al zoveel punten hebben laten liggen. Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons om aan te haken, dus het is een grote klap."

Het was voor het eerst sinds het seizoen 1997/1998 dat FC Barcelona punten verspeelde in La Liga na met drie doelpunten verschil voor te hebben gestaan. Toen werd onder Louis van Gaal thuis tegen Valencia zelfs met 3-4 verloren.