Vooral dankzij vier treffers van Thijs Dallinga heeft Excelsior de uitwedstrijd tegen Telstar zaterdag met 2-5 gewonnen. De 21-jarige spits passeert Robert Mühren en staat bovenaan de topscorersranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

Dallinga, die afgelopen zomer door Excelsior werd weggeplukt bij FC Groningen, was in veertien competitieduels goed voor liefst zestien treffers. Volendam-spits Mühren is met veertien treffers de nummer twee op de topscorerslijst in de eerste divisie.

In Velsen-Zuid kwam Telstar nog wel op voorsprong dankzij Cas Dijkstra, maar vervolgens maakte Dallinga een zuivere hattrick. Kort na rust zorgde de spits ook voor de 1-4, waarna Julian Baas ook nog scoorde voor de Rotterdammers. Rein Smit deed kort voor tijd nog wat terug voor Telstar: 2-5.

Dankzij de ruime uitzege blijft Excelsior bovenin meedraaien. De ploeg van coach Marinus Dijkhuizen staat tweede met drie punten achterstand op Volendam. Telstar is de nummer zestien.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Keuken Kampioen Divisie