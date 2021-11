Real Madrid heeft zaterdag in ieder geval voor één dag de koppositie in La Liga veroverd. FC Barcelona gaf tegen Celta de Vigo een riante 0-3-voorsprong in de tweede helft volledig uit handen: 3-3.

Real Madrid was in het eigen Estadio Santiago Bernabéu met 2-1 te sterk voor Rayo Vallecano. Toni Kroos opende na een kwartier de score met zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Zeven minuten voor rust verdubbelde Karim Benzema de marge. De aanvaller van Real staat na twaalf La Liga-wedstrijden al op tien goals.

De tweede helft stond vooral in het teken van een bijzondere invalbeurt van Radamel Falcao. De 35-jarige Colombiaan kwam in de 69e minuut in het veld, maakte in de 76e minuut de 2-1 namens Rayo Vallecano en moest in de 81e minuut gewisseld worden vanwege een blessure.

Real gaf de overwinning niet meer uit handen en heeft nu 27 punten, twee meer dan Real Sociedad. Die ploeg gaat zondag op bezoek bij Osasuna.

Barcelona verspeelt op pijnlijke wijze punten

FC Barcelona kreeg een nieuwe domper te verwerken. De ploeg van interim-trainer Sergi Barjuán leek zaterdag bij Celta de Vigo eindelijk op weg naar de eerste uitzege van het seizoen, maar verspeelde toch twee punten.

De 3-3 van Celta viel pas in de zesde minuut van de blessuretijd. Iago Aspas schoot vanaf de rand van het strafschopgebied knap raak en bezorgde de ploeg waar Ronald Koeman vorige week werd ontslagen al het achtste puntenverlies in twaalf wedstrijden.

Barcelona had in de eerste helft geen kind aan de thuisploeg en stond dankzij goals van Ansu Fati en Sergio Busquets al binnen twintig minuten met 0-2 voor. Fati viel later uit met een hamstringblessure en voegde zich zo bij de overvolle ziekenboeg van Barcelona.

Memphis Depay leek het duel na ruim een half uur definitief in het slot te gooien. De Oranje-international kopte op aangeven van Jordi Alba knap raak in de verre hoek en maakte zo zijn zesde competitietreffer van het seizoen.

Xavi neemt na interlandperiode roer over van Sergi

Celta toonde veerkracht en bracht via Aspas al vroeg in de tweede helft de spanning terug. Na de 2-3 van Nolito sloop de onzekerheid weer in de ploeg bij Barcelona en daarvan profiteerde Aspas met een fraaie uithaal diep in blessuretijd. Tien minuten daarvoor had Frenkie de Jong aan de andere kant na een fraaie rush nog de lat geraakt.

Voor Sergi komt zo na twee remises in La Liga en een nipte zege op Dynamo Kiev in de Champions League een einde aan zijn periode als interim-trainer van Barcelona. Na de interlandperiode maakte hij plaats voor Xavi, die is aangesteld als definitieve opvolger van Koeman.

Barcelona, waar Memphis en Frenkie de Jong in de basis stonden en Luuk de Jong de hele wedstrijd op de bank zat, blijft door het gelijkspel in Vigo steken in de middenmoot. De ploeg staat slechts negende, met zeventien punten uit twaalf duels.

