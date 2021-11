Bayern München blijft ook na het weekend koploper in de Bundesliga. De regerend kampioen won zaterdag de topper van SC Freiburg met 2-1 en zag concurrent Borussia Dortmund met dezelfde cijfers verliezen van RB Leipzig.

Dankzij de treffers van Leon Goretzka en Robert Lewandowski heeft Bayern in 2021 precies honderd keer gescoord in de Bundesliga. Alleen FC Köln (101) was in 1977 productiever in een kalenderjaar. Bayern heeft nog zes wedstrijden de tijd om dat record te laten sneuvelen.

SC Freiburg, met Mark Flekken onder de lat, had bij een overwinning het gat op de ranglijst met Bayern kunnen dichten en aasde dan ook op een stunt. In het eerste half uur golfde het spel op en neer, totdat Goretzka na een assist van Thomas Müller de score opende.

Een kwartier voor tijd leek de beslissing te vallen toen Lewandowski de bal met wat geluk voor zijn voeten kreeg en van dichtbij scoorde. Pas in blessuretijd bracht Janik Haberer de spanning terug, maar de late jacht op de gelijkmaker leverde niets meer op voor Freiburg, dat tot aan dit weekend nog ongeslagen was.

Bayern komt na elf wedstrijden op 28 punten. Freiburg blijft derde met een achterstand van zes punten.

Dortmund drie dagen na verlies tegen Ajax weer onderuit

Borussia Dortmund bezet de tweede plaats in de Bundesliga, maar ziet de achterstand op Bayern oplopen tot vier punten. Drie dagen na de 1-3-nederlaag tegen Ajax in de Champions League, bleek ook RB Leipzig te sterk (2-1).

Leipzig, waar Brian Brobbey de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam na een half uur spelen op voorsprong toen Christopher Nkunku Dortmund-keeper Gregor Kobel omspeelde. Marco Reus trok zeven minuten na rust bij de eerste echte kans voor Dortmund de stand gelijk.

Een kwartier later herstelde Yussuf Poulsen, die juist op het punt stond om gewisseld te worden, de voorsprong van de thuisploeg. Dortmund, waar basisspeler Donyell Malen na zeventig minuten werd gewisseld, kon ondanks een slotoffensief de derde competitienederlaag van het seizoen niet voorkomen.

De spelers van Wolfsburg vieren het winnende doelpunt tegen Augsburg. De spelers van Wolfsburg vieren het winnende doelpunt tegen Augsburg. Foto: ANP

Wolfsburg wint, debuut Van de Ven

VfL Wolfsburg heeft onder Florian Kohfeldt, de opvolger van de ontslagen Mark van Bommel, de weg naar boven gevonden. FC Augsburg werd met 1-0 verslagen, na eerdere zeges op Bayer Leverkusen (0-2) en Red Bull Salzburg (Champions League, 2-1).

Het enige doelpunt in de Volkswagen Arena werd na een kwartier spelen gemaakt door Lukas Nmecha. Wout Weghorst speelde de hele wedstrijd mee, Micky van de Ven mocht na een uur spelen invallen. Voor de oud-speler van FC Volendam betekende het zijn debuut in de Bundesliga. Bij Augsburg deed Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee.

In de kelder van de Bundesliga deed Arminia Bielefeld goede zaken door met 0-1 bij VfB Stuttgart te winnen. VfL Bochum versloeg TSG Hoffenheim met 2-0. Bochum-aanvaller Milos Pantovic maakte de tweede treffer door van eigen helft in een leeg doel te schieten.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de fraaie goal van Milos Pantovic te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga