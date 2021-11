Manchester United heeft zaterdag een kansloze nederlaag geleden in de stadsderby tegen Manchester City. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer verloor, met Donny van de Beek in de slotfase als invaller, met 0-2 op Old Trafford.

Door een eigen doelpunt van United-verdediger Eric Bailly kwam City al na zeven minuten op 0-1 in de Premier League-topper, waarna Bernardo Silva vlak voor rust de 0-2-eindstand op het scorebord zette. In de tweede helft bleef City sterker, maar gescoord werd er niet meer.

Van de Beek, die in de tachtigste minuut in het veld kwam, kon zich ook niet onderscheiden bij United, net zo min als Cristiano Ronaldo.

De 24-jarige Van de Beek mocht woensdag ook al invallen in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (2-2). Hij stond tot zaterdag pas op zes Premier League-minuten dit seizoen. Bij City zat Nathan Aké negentig minuten op de bank.

Druk op Solskjaer neemt verder toe

Vorige week won United nog met 3-0 van Tottenham Hotspur, maar dat konden de 'Red Devils', die in 2013 voor het laatst landskampioen werden, geen vervolg geven in de stadsderby.

De zege op de Londenaren is de enige overwinning in de laatste zes Premier League-wedstrijden van United en dus zal de druk op Solskjaer toenemen.

United staat nu op de vijfde plaats en moet vrezen dat het dit weekend verder afzakt. City is voorlopig de nummer twee met twee punten achterstand op koploper Chelsea, dat om 16.00 uur op Stamford Bridge aftrapt tegen Burnley.