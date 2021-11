Manchester United heeft zaterdag een kansloze 0-2-nederlaag geleden in de stadsderby tegen Manchester City. Koploper Chelsea slaagde er thuis niet in om van Burnley te winnen: 1-1.

Door een eigen doelpunt van United-verdediger Eric Bailly kwam City al na zeven minuten op 0-1 in de Premier League-topper, waarna Bernardo Silva na een fout van Luke Shaw vlak voor rust de 0-2-eindstand op het scorebord zette.

Donny van de Beek, die in de tachtigste minuut in het veld kwam, kon zich ook niet onderscheiden bij United, net zo min als Cristiano Ronaldo. De 24-jarige Van de Beek mocht woensdag ook al invallen in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (2-2). Hij stond tot zaterdag pas op zes Premier League-minuten dit seizoen. Bij City zat Nathan Aké negentig minuten op de bank.

Vorige week won United nog met 3-0 van Tottenham Hotspur, maar die zege konden de 'Red Devils', die in 2013 voor het laatst landskampioen werden, geen goed vervolg geven in de stadsderby. De zege op de 'Spurs' is de enige overwinning in de laatste zes Premier League-wedstrijden van United en dus zal de druk op Solskjaer weer toenemen.

Donny van de Beek was de vervanger van Fred. Foto: Getty Images

Koploper Chelsea ziet City naderen

Door de zege in de derby nadert City koploper Chelsea tot op drie punten. De Londenaren kwamen thuis verrassend niet langs Burnley: 1-1.

Kai Havertz zette Chelsea na een half uur spelen nog wel op voorsprong, maar Matej Vydra tekende tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Hakim Ziyech bleef de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea, Erik Pieters mocht kort voor tijd invallen bij Burnley.

Doelman Tim Krul boekte met Norwich zijn eerste zege van het seizoen, Brentford werd met 1-2 verslagen. Daardoor komt de hekkensluiter in punten gelijk met nummer negentien Newcastle United.

De kapitaalkrachtige club speelde zaterdagavond gelijk op bezoek bij het Brighton & Hove Albion van basisspeler Joël Veltman: 1-1. Eddie Howe, die hoogstwaarschijnlijk de nieuwe manager van Newcastle wordt, zag vanaf de tribune dat Brighton halverwege de eerste helft op voorsprong kwam door een rake penalty van Leandro Trossard. Isaac Hayden bezorgde Newcastle na rust een punt.

In de laatste paar minuten stond verdediger en aanvoerder Lewis Dunk op goal bij Brighton, omdat keeper Robert Sánchez rood kreeg en de thuisploeg al drie keer gewisseld had. Dunk hoefde geen treffer te incasseren.

Premier League-speelronde 11 Vrijdag: Southampton-Aston Villa 1-0

Zaterdag: Manchester United-Manchester City 0-2

Zaterdag: Chelsea-Burnley 1-1

Zaterdag: Brentford-Norwich City 1-2

Zaterdag: Crystal Palace-Wolverhampton 2-0

Zaterdag: Brighton-Newcastle United 1-1

Zondag: Arsenal-Watford

Zondag: Everton-Tottenham Hotspur

Zondag: Leeds United-Leicester City

Zondag West Ham United-Liverpool

