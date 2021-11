Napoli gaat de komende drie Serie A-wedstrijden spelen met een afbeelding van Diego Maradona op het shirt. De beeltenis van de Argentijnse oud-speler van de club is als een soort vingerafdruk op de voorzijde van het shirt geplaatst.

Maradona, die bijna een jaar geleden op zestigjarige leeftijd overleed, is nog altijd een held Napels, nadat hij Napoli in 1987 en 1990 aan de enige twee landstitels uit de clubhistorie hielp.

De spelers van Napoli, momenteel gedeeld koploper in Italië met AC Milan, zullen het nieuwe shirt dragen in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona (zondag), het uitduel met Inter (21 november) en het treffen op eigen veld met Lazio (28 november).

De shirts worden verkocht in drie verschillende kleuren. In totaal zijn er slechts 1.926 exemplaren per kleur beschikbaar. Daarmee verwijst Napoli naar het jaar waarin de club werd opgericht. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen.

Maradona speelde tussen 1984 en 1991 voor Napoli en werd een icoon van de hele stad. Zijn rugnummer 10 wordt al jaren niet meer gedragen in het veld. Na zijn dood werd ook het stadion in Napels naar Maradona vernoemd.

Napoli tegen Hellas Verona begint zondag om 18.00 uur in Stadio Diego Armando Maradona.